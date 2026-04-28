Что скрывает Пентагон? Вице-президент Венс ставит под сомнение отчёты ведомства

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
В администрации Президента США Дональда Трампа возникли серьезные разногласия относительно достоверности данных Пентагона о ходе конфликта с Ираном и состоянии американских арсеналов. Вице-президент Джей Ди Венс выражает глубокую обеспокоенность, сомневаясь в оптимистичных отчетах военного ведомства.

В администрации Президента США Дональда Трампа назрели серьезные разногласия по поводу того, насколько правдиво Пентагон освещает ситуацию в войне с Ираном. Также под вопросом оказалось реальное состояние американских арсеналов вооружений, о чем сообщает The Atlantic, ссылаясь на информированные источники.

Вице-президент Джей Ди Венс на закрытых совещаниях выражал глубокую обеспокоенность возможным дефицитом ракет и боеприпасов. Он открыто ставил под сомнение излишне оптимистичные оценки Пентагона относительно развития боевых действий.

Источники утверждают, что Венс неоднократно задавался вопросом, не занижает ли оборонное ведомство истинный масштаб истощения запасов американского оружия.

Разногласия в оценках ситуации

Министр войны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн публично утверждают, что американские запасы вооружений остаются на достаточном уровне. Они также заявляют об успешности операций, проводимых против иранских сил.

Однако внутренние оценки, полученные от собеседников, рисуют иную картину, указывая на существенное сокращение запасов важнейших боеприпасов. Это касается как ракет для систем противовоздушной обороны, так и ударного оружия.

По мнению источников, такое сокращение резервов может серьезно подорвать способность США эффективно реагировать на потенциальные конфликты. Это касается возможных противостояний с Китаем, Россией и Северной Кореей.

Причина в том, что одни и те же системы вооружений активно используются в различных регионах мира.

Представители Пентагона категорически отрицают любые попытки сокрытия информации, утверждая, что руководство ведомства регулярно предоставляет Президенту полную и объективную картину происходящего. Белый дом, со своей стороны, акцентирует внимание на "здоровой дискуссии", которая активно ведется внутри команды национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

