Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Daily Mail: Рассказ Трампа о покушении напугал короля Карла III

Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
По данным газеты Daily Mail, специалист по чтению по губам раскрыла содержание беседы между Президентом США Дональдом Трампом и королем Великобритании Карлом III. Их разговор состоялся во время приветствия британской королевской четы в Вашингтоне, и его детали оказались весьма неожиданными.

Специалист по чтению по губам смогла расшифровать, о чем именно беседовали Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III. Это произошло во время официального приветствия британской королевской четы в Вашингтоне, как утверждает издание Daily Mail. Открытие проливает свет на личный момент между двумя мировыми лидерами.

Никола Хиклинг, эксперт по чтению по губам, сообщила, что Президент в ходе их короткого диалога упомянул о субботней стрельбе. Инцидент произошел на ужине для корреспондентов Белого дома, что стало ключевой темой их разговора.

По утверждению Хиклинг, после того как Трамп рассказал о стрельбе, Карл III выразил свое беспокойство. Король заявил, что «предпочел бы не стоять там без дела слишком долго», поскольку чувствует, что ему «не следует быть» там.

Напомним, что в субботу вечером в отеле Washington Hilton, расположенном в столице США, раздались выстрелы. В этом месте проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были немедленно эвакуированы.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан правоохранительными органами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео