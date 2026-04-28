По данным газеты Daily Mail, специалист по чтению по губам раскрыла содержание беседы между Президентом США Дональдом Трампом и королем Великобритании Карлом III. Их разговор состоялся во время приветствия британской королевской четы в Вашингтоне, и его детали оказались весьма неожиданными.

Специалист по чтению по губам смогла расшифровать, о чем именно беседовали Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III. Это произошло во время официального приветствия британской королевской четы в Вашингтоне, как утверждает издание Daily Mail. Открытие проливает свет на личный момент между двумя мировыми лидерами.

Никола Хиклинг, эксперт по чтению по губам, сообщила, что Президент в ходе их короткого диалога упомянул о субботней стрельбе. Инцидент произошел на ужине для корреспондентов Белого дома, что стало ключевой темой их разговора.

По утверждению Хиклинг, после того как Трамп рассказал о стрельбе, Карл III выразил свое беспокойство. Король заявил, что «предпочел бы не стоять там без дела слишком долго», поскольку чувствует, что ему «не следует быть» там.

Напомним, что в субботу вечером в отеле Washington Hilton, расположенном в столице США, раздались выстрелы. В этом месте проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были немедленно эвакуированы.

Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан правоохранительными органами. В результате инцидента один из агентов Секретной службы получил ранения.