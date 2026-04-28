Дерзкое прикосновение: Трамп нарушил королевский этикет

Дата публикации: 28.04.2026
ФОТО: Getty images

Британские обозреватели с удивлением отметили необычный инцидент: во время торжественной встречи в Вашингтоне президент США Дональд Трамп позволил себе прикоснуться к плечу короля Великобритании Карла III. Этот жест был расценен как явное нарушение строгих правил королевского протокола.

Неожиданный жест в Вашингтоне

Во время торжественной церемонии приветствия в Вашингтоне, куда прибыл король Великобритании Карл III, произошел весьма примечательный эпизод. Президент США Дональд Трамп, вопреки всем правилам, коснулся плеча монарха, что немедленно привлекло внимание британских обозревателей.

Издание Daily Mail подчеркнуло серьезность этого поступка, назвав его прямым нарушением королевского протокола. В публикации было четко указано: «Трамп потрогал короля за плечо в знак (своего — прим. ред.) расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой».

