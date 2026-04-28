Двойная атака в Афинах: стрельба в суде и соцучреждении 0 344

Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV

В Афинах во вторник мужчина открыл стрельбу по людям в учреждении социального обеспечения и в здании суда, ранив несколько человек, сообщают власти Греции, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Греческие СМИ сообщают, что стрелком был 89-летний мужчина.

Вооруженный огнестрельным оружием подозреваемый сначала открыл огонь в офисе социального обеспечения в центре Афин, ранив одного сотрудника. Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему медицинскую помощь, однако стрелок скрылся.

Позже тот же мужчина устроил стрельбу на первом этаже здания суда, ранив несколько человек, сообщила полиция.

Полиция обнаружила огнестрельное оружие, использованное при нападениях, однако самого нападавшего задержать пока не удалось.

В репортажах государственной телерадиокомпании ERT было видно, как бригады скорой помощи вывозили из здания суда по меньшей мере трех человек и помещали их в автомобили скорой помощи.

Мотив стрельбы пока не установлен. ERT сообщила, что после стрельбы в здании суда стрелок разбросал на полу конверты с документами, указав, что именно они стали причиной его действий.

В Греции, где владение огнестрельным оружием разрешено, но строго регулируется, насилие с применением оружия является сравнительно редким явлением.

