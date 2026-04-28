В районе стратегического порта Чахбехар, расположенного за пределами Персидского залива, но в непосредственной близости от американской морской блокады, замечено значительное скопление танкеров с иранской нефтью. Эта ситуация указывает на продолжающиеся вызовы в регионе и попытки Ирана обойти ограничения.

Спутниковые снимки и анализ, проведенный организациями United Against Nuclear Iran и Windward, выявили тревожную картину. По информации Bloomberg, в конце прошлой недели в водах Оманского залива, недалеко от порта Чахбехар, дрейфовали от шести до восьми супертанкеров, а также несколько судов меньшего водоизмещения.

Этот же район недавно стал местом инцидента, где, по заявлению ВМС США, были перехвачены и перенаправлены два сверхкрупных нефтеналивных танкера (VLCC). Накопление судов у Чахбехара ясно демонстрирует, что Иран продолжает отгружать нефть, несмотря на все препятствия.

Однако американская блокада серьезно затрудняет доставку этого сырья до конечных покупателей, создавая напряженную ситуацию в регионе.

Движение судов через стратегически важный Ормузский пролив в настоящее время почти полностью остановлено. Это создает серьезные проблемы для Тегерана.

Вскоре Ирану, возможно, придется приступить к консервации нефтяных скважин, поскольку страна сталкивается с острой нехваткой мощностей для хранения добытого сырья.

Нефть в «плавучих хранилищах»

По данным компании Vortexa Ltd., колоссальные 155 миллионов баррелей иранской нефти в настоящее время находятся в пути или уже размещены в плавучих хранилищах по всему миру. Соединенные Штаты неуклонно наращивают давление на Тегеран.

Они проводят тщательные досмотры танкеров в Индийском океане и вводят жесткие санкции против крупных китайских нефтепереработчиков, которые были уличены в закупках иранского сырья.

Возвращение старых судов

Пока остается неясным, сколько еще свободных танкеров доступно Ирану для погрузки новых партий нефти. Однако, судя по всему, страна активно возвращает в эксплуатацию даже устаревшие суда.Например, данные отслеживания судов показали, что на прошлой неделе в Персидском заливе вновь начал подавать сигналы 30-летний танкер класса VLCC. Это судно, способное перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, последний раз доставляло груз целых три года назад.

Танкер Nasha, еще один пример, последний раз выходил на связь всего четыре дня назад. Он направлялся на запад, к острову Харк, который является основным экспортным терминалом Ирана.