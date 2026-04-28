В порту Хайфы разгрузилось судно российского 'теневого флота', перевозившее похищенное украинское зерно, несмотря на предварительные обращения Киева к израильским властям. Этот инцидент спровоцировал рассмотрение Евросоюзом возможных санкций против Израиля.

Судно, принадлежащее российскому 'теневому флоту' и перевозившее похищенное украинское зерно, было допущено к разгрузке в израильском порту Хайфы. Это произошло, несмотря на предварительные контакты Украины с властями Израиля по данному вопросу.

В Евросоюзе активно рассматривают возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые помогают России обходить международные ограничения. Блок также требует от Израиля предоставить информацию относительно украинской пшеницы, украденной Россией и импортированной в страну. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило издание Haaretz.

Реакция Евросоюза

Осуждение со стороны ЕС последовало за воскресным расследованием, которое детально раскрыло схему переправки в Израиль зерна, похищенного Россией с оккупированных украинских территорий. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануони заявил изданию, что Европейский Союз "принял к сведению сообщения о том, что судно российского "теневого флота", перевозившее украденное украинское зерно, было допущено к разгрузке в порту Хайфа в Израиле - несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу".

Эль Ануони также подчеркнул: "Мы осуждаем все действия, которые помогают финансировать незаконные военные усилия России и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми принимать меры против таких действий путем внесения в санкционные списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это будет необходимо". Пресс-секретарь добавил, что Европейский Союз совместно с Украиной уже обратился к израильским властям, требуя предоставить дополнительную информацию по данному инциденту.

Позиция Украины и Израиля

Стоит отметить, что в понедельник Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в связи с прибытием уже второго судна, перевозившего похищенное украинское зерно.

В украинском ведомстве подчеркнули, что крепкие украинско-израильские отношения выгодны обеим сторонам, и незаконная торговля украденным Россией зерном не должна их разрушать.

В свою очередь, Израиль заявил, что не получил убедительных доказательств того, что принятое судно действительно перевозило зерно, похищенное Россией у Украины.

Ранее Катерина Яресько, журналистка расследовательского проекта SeaKrime Центра Миротворец, сообщила, что 12 апреля Израиль предоставил разрешение российскому балкеру ABINSK (IMO: 9303869) на вход в порт Хайфа. Это судно доставило 43,7 тысячи тонн пшеницы, вывезенной с оккупированных территорий Украины.

По данным израильских СМИ, Израиль уведомил Украину, что "уже слишком поздно задерживать российское судно", обвиняемое в перевозке украденного украинского зерна, поскольку оно уже покинуло порт Хайфа.