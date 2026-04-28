Эстония вводит строгие ограничения на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси

Дата публикации: 28.04.2026
Эстонское Министерство внутренних дел разработало поправки, которые запретят гражданам России и Беларуси без постоянного вида на жительство приобретать недвижимость на территории страны, что является шагом к укреплению национальной безопасности.

Министерство внутренних дел Эстонии активно работает над изменениями в законодательстве, касающимися приобретения недвижимости. Эти поправки призваны запретить гражданам России и Беларуси, не имеющим постоянного вида на жительство, покупать объекты на территории страны. Данная инициатива направлена на усиление контроля за собственностью.

Цели и обоснование

Как сообщает ERR, ссылаясь на пояснительную записку к проекту, основная цель этих мер — предотвратить использование недвижимости враждебными государствами или подконтрольными им лицами. Речь идет о потенциальных угрозах, таких как разведывательная деятельность, диверсии или операции влияния, направленные против Эстонии.

Кого затронут ограничения

Запрет распространится не только на физических лиц, но и на компании, зарегистрированные в России и Беларуси. Также под ограничения попадут юридические лица, где граждане этих государств выступают в качестве фактических бенефициаров.

Важно отметить, что новые ограничения не имеют обратной силы и не затронут тех, кто уже обладает долгосрочным видом на жительство. Эти лица уже прошли достаточную проверку со стороны государства, что подтверждает их благонадежность.

Исключения и гибкость

Тем не менее, правительство Эстонии сохраняет за собой право в исключительных случаях выдавать разрешения на покупку недвижимости. Это возможно по значимым для государства причинам или из гуманитарных соображений, что обеспечивает определенную гибкость в применении закона.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что предлагаемые меры являются «умеренным и легитимным ограничением». Они служат важной цели защиты государственной безопасности, при этом не затрагивая уже существующие права собственности и не лишая никого имеющегося имущества.

Оценка влияния и сроки

По оценкам авторов законопроекта, данный запрет затронет около 600 сделок в год. Ожидается, что это не окажет существенного влияния на общий рынок недвижимости страны. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Актуальная статистика

По состоянию на апрель 2025 года, среди владельцев недвижимости в Эстонии числилось 36 952 гражданина России и 896 граждан Беларуси. При этом, на январь 2026 года, постоянный вид на жительство имели 70 237 россиян и 1190 белорусов, а временный — 7797 россиян и 1476 белорусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

