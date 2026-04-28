Госсекретарь Рубио развеял тревожные слухи о верховном лидере Ирана 0 223

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
Белый дом подтвердил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пришедший к власти после трагической гибели отца, жив. Это заявление сделал госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, комментируя последние тревожные сообщения.

Официальный Вашингтон подтверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который занял свой пост после убийства отца, жив. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистам телеканала Fox News.

Ранее издание The Times распространило информацию о том, что Хаменеи-младший якобы находится на лечении. Согласно этим данным, он был временно отстранен от принятия ключевых решений.

Нарастающая напряженность вокруг Ирана

До этого израильский министр обороны Исраэль Кац открыто заявил о готовности Тель-Авива уничтожить иранскую династию Хаменеи. Это произойдет, если поступит соответствующий сигнал от Соединенных Штатов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже определила потенциальные цели для ударов по Исламской Республике. Это подчеркивает серьезность намерений и напряженность в регионе.

