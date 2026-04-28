Аналитики Kpler предупреждают: Иран может быть вынужден резко сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день уже к середине мая из-за критической нехватки свободных мощностей для хранения.

Согласно анализу компании Kpler, Иран стремительно исчерпывает свои свободные мощности для хранения нефти. Эта ситуация грозит стране, некогда занимавшей второе место по объему добычи в ОПЕК, еще более масштабным сокращением производства.

По данным отчета Kpler, неиспользованных нефтехранилищ Исламской Республике хватит всего на 12–22 дня. Это значительно увеличивает вероятность того, что к середине мая Иран будет вынужден сократить добычу нефти еще на 1,5 миллиона баррелей в день.

Иран уже уменьшил добычу на 2,5 миллиона баррелей в день, о чем на прошлой неделе сообщил Goldman Sachs. Аналогичные меры были предприняты и соседними странами, такими как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ, после начала войны в Персидском заливе.

Несмотря на столь мрачные прогнозы относительно нефтедобычи, руководство Ирана, вероятно, ощутит финансовые трудности в полной мере лишь через несколько месяцев, предсказывает Kpler.

Экспорт иранской нефти значительно сократился с начала апреля, когда президент США приказал ввести морскую блокаду иранских портов. Движение судов через Ормузский пролив остается минимальным, и текущие поставки Ирана на мировой рынок составляют около 567 тысяч баррелей в день, по данным Kpler.

Для сравнения, в марте экспорт из страны оценивался в среднем примерно в 1,85 миллиона баррелей в день. Обычно иранская нефть достигает некоторых китайских портов, являющихся основным пунктом назначения, примерно за два месяца.

Затем у покупателей есть еще два месяца для завершения расчетов, как отмечает Kpler. Таким образом, блокада со стороны ВМС США не окажет немедленного влияния на доходы Ирана, отсрочив удар по ним на 3–4 месяца.

Компания Kpler также заявляет, что не зафиксировала успешных попыток обойти американскую морскую блокаду в районе Ормузского пролива. Отгрузки иранской нефти на танкеры сократились примерно на 70% с момента ее введения.