Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выступил с заявлением в ответ на предостережение Украины. Оно касалось возможного допуска судна, которое, по утверждению Киева, перевозит похищенное украинское зерно.

Саар подчеркнул, что все израильские органы будут действовать строго в рамках закона. Он также отметил, что до сих пор не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения.

Заявление министра

Министр иностранных дел Гидеон Саар выразил свою позицию в социальной сети Х. Он указал на некорректность ведения дипломатических отношений через медиапространство.

Прямая речь: "Дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения — это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться к СМИ и в социальные сети. Вопрос будет рассмотрен".

Приверженность закону

Министр Саар добавил, что Израиль твердо придерживается принципов верховенства права. В стране действуют независимые правоохранительные органы.

Он вновь заверил, что "все израильские органы будут действовать в соответствии с законом". Это подчеркивает серьезность подхода к любым обвинениям.