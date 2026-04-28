Мали под ударом: джихадисты и туарегские повстанцы атакуют 0 106

Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
С 25 апреля Мали охвачена волной нападений со стороны джихадистов и туарегских повстанцев.

С 25 апреля Мали столкнулась с непрекращающимися атаками со стороны джихадистской группировки JNIM и туарегских повстанцев. Эти альянсы нацелены на правительственные войска и крупные города страны.

Пресс-служба правительства Мали сообщила о массированном нападении, произошедшем в субботу. Одновременно были атакованы Кидаль, Гао, Севаре, Кати и даже столица Бамако. Хотя бои в Бамако к 27 апреля не подтверждены, в городе действует комендантский час с 21:00 до 6:00, введенный еще 24 апреля.

25 апреля, в день начала повстанческого наступления, страна потеряла министра обороны генерала Садио Камара. Его трагическая гибель была подтверждена пресс-службой правительства в ночь на 27 апреля. Генерал Камара пал жертвой нападения повстанцев, которое было усилено атакой террориста-смертника на заминированном автомобиле, направленной на его резиденцию.

Генеральный штаб армии Мали сообщил, что 27 апреля ожесточенные бои продолжались в Кидале, Кати и других населенных пунктах. Малийские военные активно ведут «контрнаступление», как указано в сообщении FAM на Facebook.

Кати является домом для крупной базы FAM и местом проживания малийской элиты, включая лидера страны генерала Ассими Гоиту.

Малийская армия (FAM) не раскрывает названия противостоящих группировок. Однако издание Jeune Afrique сообщает, что к 27 апреля Кидаль был захвачен туарегами из сепаратистского «Фронта освобождения Азавада». Тем временем Мопти подверглась атаке со стороны JNIM, которая является частью «Аль-Каиды».

Эксперты единодушно признают эту атаку самой масштабной за последнее время.

