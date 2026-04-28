В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия прошла беспрецедентная операция против байкерского клуба Hells Angels. Членов группировки подозревают в серьезных преступлениях, включая торговлю наркотиками и оружием, а также вымогательство. В ходе рейдов был задержан руководитель леверкузенского отделения.

Во вторник, 28 апреля, полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия развернула масштабную операцию против известного байкерского клуба Hells Angels, также известного как "Ангелы ада". Эти рейды охватили 28 городов, включая Кельн, Дортмунд, Леверкузен, Золинген, Дуйсбург, Бохум, Оберхаузен и Билефельд.

В операции участвовали 1200 сотрудников правоохранительных органов, включая спецподразделения, как подтвердило земельное министерство внутренних дел в Дюссельдорфе.

Организованная преступность, наркотики и оружие

С раннего утра было обыскано более 50 объектов, включая жилые помещения байкеров. Эта операция стала одной из самых масштабных в истории федеральной земли.

"Мы ищем оружие, наркотики и деньги. В общем, все, что может предложить криминальный мир организованной преступности", — заявил представитель МВД Северного Рейна - Вестфалии.

В ходе рейдов было изъято имущество на общую сумму до 2,5 миллиона евро, а также обнаружено оружие, о чем сообщил журналистам в Дюссельдорфе земельный министр внутренних дел Херберт Ройль. Он отметил, что расследование сосредоточено на членах Hells Angels, подозреваемых в организованной преступности, торговле наркотиками, оружием и вымогательстве.

Особое внимание уделялось недавно созданному отделению байкерской группировки в Леверкузене, деятельность которого была запрещена властями еще до начала обысков.

Министр Ройль также проинформировал, что по делу Hells Angels проходят 44 подозреваемых в возрасте от 21 до 59 лет. Глава леверкузенского отделения Hells Angels был задержан на основании ранее выданного ордера на арест.

В его мастерской, расположенной в городе Лангенфельд недалеко от Дюссельдорфа, обнаружили множество мотоциклов марки Harley-Davidson, и полиция сейчас устанавливает их владельцев. Министр также указал на наличие данных о коммерческом выращивании растений для производства наркотиков.

Руководство операцией осуществляют полиция Дюссельдорфа совместно со специализированной прокуратурой по борьбе с организованной преступностью в Северном Рейне - Вестфалии.

Hells Angels: крупнейший клуб в регионе

Hells Angels является крупнейшим байкерским клубом в Северном Рейне - Вестфалии. По данным земельного ведомства уголовной полиции, на которые ссылалась газета Neue Westfälische, у клуба насчитывается 29 отделений по всей земле.

Агентство dpa сообщает, что общая численность членов клуба достигает 469 человек.