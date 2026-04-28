Владимир Зеленский, Президент Украины, официально предложил продлить особый правовой режим в стране. Военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать еще три месяца, до начала августа.

Президент Украины, Владимир Зеленский, инициировал очередное продление особого правового режима в стране. Это решение, как ожидается, будет поддержано парламентом, что уже стало традицией с начала полномасштабной войны. Ранее глава государства заявлял, что действие особого режима будет продолжаться до получения надежных гарантий безопасности для Украины.

Законопроекты о продлении уже зарегистрированы

В Верховной Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты. Согласно установленной процедуре, после внесения Президентом эти документы должны быть одобрены народными депутатами на пленарном заседании. Новый период пролонгации составит 90 дней, охватывая срок с 4 мая по 2 августа.

Позиция Президента: безопасность прежде всего

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что вопрос отмены военного положения не рассматривается до полной стабилизации ситуации в стране. Даже в случае достижения каких-либо договоренностей о перемирии, мобилизационные мероприятия и особый режим будут сохраняться. Это необходимо до тех пор, пока Украина не получит четкие и юридически закрепленные международные гарантии безопасности.

Каких правил нужно придерживаться в условиях военного положения

Особый режим военного положения предусматривает ряд важных ограничений, о которых должен помнить каждый гражданин. Например, комендантский час запрещает находиться на улице без специальных пропусков, а правоохранители имеют право требовать удостоверение личности в общественных местах. Также возможны ограничения на въезд или выезд из определенных зон и особое регулирование связи.

Инициатива Президента по продлению военного положения ярко демонстрирует, что государство сохраняет максимальную готовность к любым вызовам безопасности. Следующим важным шагом станет голосование в сессионном зале парламента, которое ожидается в ближайшие дни.