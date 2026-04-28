В Индонезии недалеко от Джакарты в понедельник вечером произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек, а десятки получили ранения, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Пресс-секретарь государственного железнодорожного оператора KAI во вторник сообщила, что 14 человек погибли, а 84 получили травмы.

Во вторник утром на месте катастрофы продолжали работать спасатели. По словам пресс-секретаря KAI, в обломках еще находились двое живых людей.

Столкновение произошло, когда поезд дальнего следования врезался в стоящий пассажирский поезд на станции Бекаси Восточная примерно в 25 километрах от Джакарты.

Все погибшие находились в пассажирском поезде, который стоял на станции. В поезде, который в него врезался, находилось около 240 пассажиров, все они были благополучно эвакуированы.

