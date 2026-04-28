В Индонезии недалеко от Джакарты в понедельник вечером произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек, а десятки получили ранения, сообщает LETA со ссылкой на AFP.
Пресс-секретарь государственного железнодорожного оператора KAI во вторник сообщила, что 14 человек погибли, а 84 получили травмы.
Во вторник утром на месте катастрофы продолжали работать спасатели. По словам пресс-секретаря KAI, в обломках еще находились двое живых людей.
Столкновение произошло, когда поезд дальнего следования врезался в стоящий пассажирский поезд на станции Бекаси Восточная примерно в 25 километрах от Джакарты.
Все погибшие находились в пассажирском поезде, который стоял на станции. В поезде, который в него врезался, находилось около 240 пассажиров, все они были благополучно эвакуированы.
🇮🇩🚂⚠️ — Over the past hour, #Indonesian media reported, quoting the state-owned #KAI rail company, that two trains collided outside the Indonesian capital #Jakarta
The accident ended killing at least two people and prompting a mass evacuation effort.
Indonesian broadcaster…
UPDATE: Joint SAR teams continue evacuation at Bekasi Timur Station following the commuter train collision with KA Argo Bromo Anggrek.
Basarnas deploying extrication tools to cut through metal and free trapped victims.
Rescue efforts ongoing through the night.
