Пророчества Жириновского: Как сбываются прогнозы 20-летней давности и что ждет впереди?

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
При жизни Владимира Жириновского часто считали эксцентричным шоуменом, но сегодня этот политик воспринимается как настоящий провидец. Кажется, он просчитывал геополитические сценарии на десятилетия вперед с поразительной точностью. Мы анализируем его самые тревожные предсказания, уже воплотившиеся в жизнь, и заглядываем в будущее, которое он обозначил 2026–2027 годами.

Стратегия, а не мистика: В чем был прав политик

Жириновский неоднократно заявлял, что его удивительные «прогнозы» — это не мистический дар, а результат глубокого анализа, обширных знаний восточных культур и точного расчета. Он объяснял своим оппонентам: «Сегодня вам кажется, что я говорю непонятное, — Я говорю с перспективой на 20–30 лет».

История подтверждает его правоту, несмотря на то, что одни называли его «Вовангой», а другие до сих пор активно спорят о его значимости в политике. Неоспоримым остается факт: геополитическая логика этого деятеля была поистине безупречной.

Жириновский был убежден, что основной очаг напряженности всегда будет сосредоточен на Востоке, а не в европейских странах. Он детально описывал механизм, который Запад применит для ослабления своих геополитических соперников.

Много лет назад политик предсказывал, что атака на Иран вызовет резкий рост цен на нефть, достигнув $200 за баррель. Это, по его мнению, должно было одновременно подорвать экономики Китая и Евросоюза.

Он предупреждал: «Одним выстрелом Америка убивает двух зайцев: ослабляет Брюссель и Пекин». Современные события, связанные с обострением ситуации в Персидском заливе, угрозами Тегерану и непрекращающимися атаками на инфраструктуру, удивительно точно соответствуют его прогнозам.

Почему России пришлось уйти на Восток

В 90-е и 2000-е годы призывы Жириновского к России развернуться в сторону Азии и Ближнего Востока воспринимались как устаревшие. В то время как либералы активно говорили о европейских ценностях и «Макдональдсе», Жириновский твердо утверждал, что Запад никогда не станет надежным партнером. Он настойчиво повторял: «Задача России — идти на Ближний Восток».

Сегодня мы наблюдаем значительный рост торговых связей со странами Азии, а концепции Жириновского о Новом шелковом пути почти дословно повторяет лидер Китая.

Самые мрачные пророчества

Наиболее тревожные предсказания политика относятся к периоду 2026–2027 годов. Жириновский утверждал, что к этому времени дипломатические возможности мира будут полностью исчерпаны, и на смену переговорному процессу придет применение грубой силы.

По его расчетам, ключевой конфликт разразится уже в 2027 году. При этом эпицентром глобального хаоса станет не Украина, а именно Ближний Восток.

Он мрачно предостерегал: «Иран — это не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события». Согласно его логике, Вашингтон, стремясь списать огромные долги и сохранить свою власть, пойдет на провокацию с использованием мощнейших видов вооружения.

Сценарий ядерного торга и конец спутников

Несмотря на свои пугающие заявления, Жириновский не предвидел наступления тотальной ядерной зимы. Он считал, что основным полем военных действий станет космическое пространство.

Политик предупреждал: «Третья мировая начнется, когда начнут бить по орбитальным спутникам. Люди даже навигатором не смогут воспользоваться».

Сегодня, когда угроза эскалации в регионе достигла максимума со времен Холодной войны, предсказания Жириновского уже не кажутся фантазиями. Слишком многое из того, что он говорил за 10–15 лет до событий, сбылось с поразительной точностью.

Если его аналитические выводы верны, то самые мрачные главы мировой истории еще не написаны — они лишь ожидают своего часа, обозначенного 2027 годом.

