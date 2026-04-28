Суд предъявил подозреваемому в стрельбе на торжественном приеме в Вашингтоне, где присутствовал Дональд Трамп, обвинение в покушении на убийство президента США. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Федеральный суд в Вашингтоне в понедельник, 27 апреля, предъявил подозреваемому в стрельбе на торжественном приеме, где присутствовал Дональд Трамп, обвинение в покушении на убийство президента США. 31-летнему Коулу Аллену из калифорнийского города Торранс в случае признания его виновным грозит пожизненное заключение, отмечает агентство Reuters, пишет DW.

Аллену также предъявлены обвинения еще по двум пунктам: это применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и вооруженное нападение на госслужащего. Сам мужчина на первом слушании в суде не признал свою вину, но и не заявил о своей невиновности.

На слушании прокурор Джоселин Баллантин заявила, что среди оружия, которое Аллен привез в Вашингтон, были помповый дробовик 12-го калибра и три ножа.

Стрельба на торжественном приеме в Вашингтоне

Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц, произошла стрельба. Сообщалось, что нападавший попытался прорваться на мероприятие, открыв огонь возле пункта досмотра с металлодетекторами. Одна из пуль попала в сотрудника Секретной службы, однако его спас бронежилет. Подозреваемого задержали у входа в зал, где проходил прием.

Трамп, его жена Мелания и члены его администрации были эвакуированы, никто из гостей не пострадал. По информации телеканала CBS News, задержанный заявил, что его целью были представители администрации Соединенных Штатов, при этом утверждается, что прямо Дональда Трампа он не назвал. На приеме присутствовали в том числе вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографии подозреваемого в нападении. Телеканал CNN и газета The New York Post идентифицировали изображенного на них мужчину как 31-летнего Коула Аллена из Южной Калифорнии. В профиле Аллена на платформе LinkedIn говорится, что он - инженер-механик, увлекающийся разработкой игр. Там также указано, что он подрабатывает репетитором в фирме C2 Education.

Трамп заявил об "антихристианском манифесте" стрелявшего

26 апреля в эфире телеканала Fox News президент США заявил, что предполагаемый стрелок был психически нездоров. По словам Трампа, нападавший также опубликовал "явно антихристианский" манифест и "уже довольно долгое время питал в сердце сильную ненависть".

По версии главы американского государства, семья подозреваемого знала о его проблемах. Его родственники "даже жаловались в правоохранительные органы", утверждал Дональд Трамп. "Возможно, им следовало сообщить о нем чуть более решительно", - отметил он.

Ведущая с Fox News Жаклин Хайнрих написала в соцсети X, что в манифесте подозреваемого говорилось о намерении напасть на представителей администрации США. Кроме того, он размещал в соцсетях посты с критикой Трампа и антихристианские высказывания, добавила журналистка.