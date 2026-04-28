Президент США Дональд Трамп выразил своё недовольство последним предложением Ирана, касающимся открытия Ормузского пролива и завершения конфликта. Об этом он заявил своим советникам во время обсуждений в Ситуационной комнате Белого дома в понедельник, как сообщают осведомлённые источники New York Times.

Иранское предложение и реакция Трампа

Согласно сообщениям СМИ, Иран представил Соединённым Штатам новую мирную инициативу. Она включает открытие Ормузского пролива, продление режима прекращения огня или полное завершение войны, но с условием отсрочки ядерных переговоров.

Иран ранее многократно отвергал предложения США о приостановке ядерной программы и передаче обогащённого урана. Хотя причина недовольства Трампа этим конкретным предложением неясна, он постоянно настаивает на том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

Один из американских чиновников предположил, что принятие такого предложения может быть воспринято как непризнание победы Трампа. Белый дом воздержался от комментариев по поводу позиции президента, однако чиновники США подтвердили продолжение дискуссий о конфликте и ядерной деятельности Тегерана.

Представительница Белого дома Оливия Уэлс заявила: "Соединённые Штаты не будут вести переговоры через прессу — мы чётко определили свои красные линии, и президент заключит сделку только при условии, что она будет выгодна американскому народу и всему миру".

Внутренние дебаты в администрации

Издание также подчеркнуло, что иранское предложение об открытии пролива вызвало оживлённые споры внутри американской администрации. Обсуждалось, кто обладает большим влиянием — США или Иран, и какая сторона лучше справится с экономическими трудностями от перекрытия водного пути.

Трамп обсудил это предложение со своими советниками в понедельник, получив его через министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который передал его Пакистану в воскресенье. Президент уже отклонял другое иранское предложение на прошлой неделе и отменил мирные переговоры в Исламабаде.

Оценка иранских переговорщиков

Американские официальные лица утверждают, что иранское руководство не предоставило своим переговорщикам полномочий для уступок по ядерной сделке. Это делает бессмысленными любые попытки достичь компромисса или заключить мирное соглашение.

В свете этого, некоторые представители администрации Трампа полагают, что двухмесячное продление блокады нанесёт серьёзный долгосрочный урон энергетическому сектору Тегерана. Нефтяные скважины, которые нельзя просто так останавливать и запускать, могут быть повреждены, что повлечёт дорогостоящий ремонт. Эти чиновники убеждены, что Иран пойдёт на сделку, чтобы избежать подобных долгосрочных трудностей.

Однако другие представители администрации считают эту оценку ошибочной. Они указывают на усиление позиций Ирана и укрепление власти Корпуса стражей исламской революции.

Стратегия давления и разногласия

Правительство США пришло к выводу, что иранские переговорщики не обладают достаточными полномочиями для уступок по ядерной программе, ни от верховного лидера, ни от высокопоставленных лиц Корпуса стражей исламской революции. Без возобновления военных действий нет оснований ожидать изменения позиции Ирана. Даже если бомбардировки возобновятся, мало что указывает на изменение процесса принятия решений в Тегеране, и для усиления давления Трампу придётся санкционировать удары по гражданской инфраструктуре.

Некоторые представители администрации скептически оценивают готовность Ирана к уступкам. Они полагают, что оптимальным решением текущей ситуации будет заключение соглашения об открытии Ормузского пролива.

Ранее Трамп уже заявлял, что Иран может связаться с Соединёнными Штатами для обсуждения завершения конфликта.