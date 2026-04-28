Ужасающая авиакатастрофа в Южном Судане: 14 человек погибли при крушении Cessna

Дата публикации: 28.04.2026
В Южном Судане произошла страшная авиакатастрофа: пассажирский самолет Cessna рухнул на подлете к столице Джуба, унеся жизни 14 человек. Узнайте детали трагедии, потрясшей африканское небо.

Небо над Южным Суданом омрачилось ужасной трагедией: пассажирский самолет Cessna, принадлежащий компании CityLink Aviation, потерпел крушение при подлете к столице Джуба. Эта страшная авиакатастрофа унесла жизни всех 14 человек, находившихся на борту. Печальную новость сообщило кенийское издание Eastafrican, ссылаясь на официальные данные южносуданского управления гражданской авиации.

Официальное подтверждение

Южносуданское управление гражданской авиации подтвердило трагедию, заявив: «Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на борту».

Хронология катастрофы

Самолет Cessna 208 Caravan, выполнявший рейс из аэропорта города Йеи в Джубу, внезапно исчез с радаров спустя всего полчаса после взлета. Вскоре стало известно, что воздушное судно рухнуло на землю, не долетев до столицы всего 20 километров. Маршрут между этими двумя городами составлял 170 километров, и трагедия произошла на финальном отрезке пути.

Жертвы и предварительные версии

Среди жертв этой ужасной катастрофы оказались двое граждан Кении. По предварительным сведениям, основной причиной крушения стала крайне плохая видимость, вызванная неблагоприятными погодными условиями.

Напоминание о других трагедиях

Эта трагедия напомнила о другом недавнем инциденте: ранее сообщалось о крушении и возгорании грузового самолета в штате Кентукки, где также погибли люди. На борту того воздушного судна находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива.

