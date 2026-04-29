Около 500 человек во вторник вышли на улицы Брно, протестуя против планируемого собрания изгнанных из Чехии этнических немцев, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Демонстрацию организовала крайне правая партия Свобода и прямая демократия, лидер которой Томио Окамура назвал запланированное на конец мая собрание судетских немцев «вопиющим позором».

На плакатах демонстрантов были лозунги вроде «Собрание судетских немцев — позор для Брно» и «Долой ползучую германизацию!».

Традиционную встречу судетских немцев на Пятидесятницу в этом году впервые планируется провести в Чехии — с 22 по 25 мая.

Объединения изгнанных немцев пригласили организаторы фестиваля «Meeting Brno» («Встреча в Брно»), которые также проводят ежегодный марш примирения в память о примерно 20 000 этнических немцев, изгнанных из второго по величине города Чехии после Второй мировой войны.

Всего после Второй мировой войны, в ответ на преступления нацистов, из тогдашней Чехословакии были изгнаны около трёх миллионов немцев, большинство из которых переселились в Германию, а с 1954 года покровительство над судетскими немцами взяла на себя Бавария.

Отношения между судетскими немцами и чехами на протяжении десятилетий оставались напряжёнными.

Правительство Чехии до сих пор воздерживалось от официальных заявлений по поводу планируемого собрания, а премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что это сугубо гражданская инициатива.

Тем временем бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан резко раскритиковали эту идею. Клаус назвал концепцию примирения ошибочной, а Земан заявил, что мероприятие открывает путь к пересмотру итогов Второй мировой войны.