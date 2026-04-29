Брно протестует против собрания изгнанных из Чехии немцев

Дата публикации: 29.04.2026
ФОТО: Facebook

Около 500 человек во вторник вышли на улицы Брно, протестуя против планируемого собрания изгнанных из Чехии этнических немцев, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Демонстрацию организовала крайне правая партия Свобода и прямая демократия, лидер которой Томио Окамура назвал запланированное на конец мая собрание судетских немцев «вопиющим позором».

На плакатах демонстрантов были лозунги вроде «Собрание судетских немцев — позор для Брно» и «Долой ползучую германизацию!».

Традиционную встречу судетских немцев на Пятидесятницу в этом году впервые планируется провести в Чехии — с 22 по 25 мая.

Объединения изгнанных немцев пригласили организаторы фестиваля «Meeting Brno» («Встреча в Брно»), которые также проводят ежегодный марш примирения в память о примерно 20 000 этнических немцев, изгнанных из второго по величине города Чехии после Второй мировой войны.

Всего после Второй мировой войны, в ответ на преступления нацистов, из тогдашней Чехословакии были изгнаны около трёх миллионов немцев, большинство из которых переселились в Германию, а с 1954 года покровительство над судетскими немцами взяла на себя Бавария.

Отношения между судетскими немцами и чехами на протяжении десятилетий оставались напряжёнными.

Правительство Чехии до сих пор воздерживалось от официальных заявлений по поводу планируемого собрания, а премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что это сугубо гражданская инициатива.

Тем временем бывшие президенты Чехии Вацлав Клаус и Милош Земан резко раскритиковали эту идею. Клаус назвал концепцию примирения ошибочной, а Земан заявил, что мероприятие открывает путь к пересмотру итогов Второй мировой войны.

#история #Чехия #национализм #политика
