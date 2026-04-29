Демократы готовят иск против Трампа

Члены Демократической партии в Конгрессе США активно обсуждают перспективу судебного разбирательства против президента Дональда Трампа. Это произойдет, если глава государства продолжит военные действия в Иране после 1 мая без соответствующего разрешения законодателей, как информирует журнал Time, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Поддержка судебного процесса

Сенатор Ричард Блюменталь подчеркнул изданию: "Необходимо рассмотреть возможность судебного иска". Его позицию разделяет и член палаты представителей Тед Лью, который заявил: "Я полностью поддерживаю судебный процесс. Я считаю, что у нас были бы очень веские аргументы, которые мы могли бы отстаивать".

Новое голосование по военным полномочиям

Тем временем сенатор Адам Шифф объявил о намерении провести повторное голосование по резолюции о военных полномочиях уже к концу текущей недели. Он отметил изданию: "Республиканцы, которые говорили, что эта тема важна для них, получат возможность продемонстрировать это при голосовании по резолюции". Шифф также добавил, выражая свои опасения: "Верховный суд очень избирательно относится к предоставлению Конгрессу поддержки в любых судебных разбирательствах. Это не та стратегия, на которую я бы хотел положиться".

Начало обсуждений и сроки

Источники издания сообщают, что дискуссии о возможном иске против президента Трампа пока находятся на ранней стадии. Однако они могут значительно ускориться, если глава США продолжит военные действия против Ирана после истечения 60-дневного срока 1 мая.

Закон о военных полномочиях

Журнал напоминает о положениях закона о военных полномочиях 1973 года. Согласно этому документу, президенты обязаны прекратить военные операции по прошествии 60 дней, если Конгресс не объявит войну или не примет закон, разрешающий использование силы. Закон предусматривает возможность однократного продления этого срока на 30 дней. Однако это возможно лишь при условии, что президент письменно уведомит Конгресс о необходимости дополнительного времени для безопасного вывода американских войск.

Отсутствие одобрения Конгресса

На данный момент Конгресс не выдал никаких разрешений на применение военной силы в отношении Ирана. При этом Белый дом публично не заявлял о своих планах получить такое одобрение от законодателей.

Хронология событий

Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану 28 февраля, что означает достижение 60-дневного срока 29 апреля. Тем не менее, журнал уточняет, что у президента Трампа есть время до 1 мая для получения одобрения Конгресса на продолжение операций в Иране. Это связано с тем, что он официально уведомил законодателей о начале ударов 2 марта.

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации зависит не только от внешней политики США, но и от исхода внутреннего противостояния между исполнительной и законодательной властью.