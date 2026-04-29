Евродепутаты большинством голосов поддержали обращение к Еврокомиссии с предложением применить механизм условности и рассмотреть заморозку выплат Словакии из-за рисков для верховенства права.

Евродепутаты 418 голосами "за" поддержали документ с официальным призывом к Еврокомиссии впервые применить так называемый механизм обуславливания и заморозить выплаты Словакии из бюджета ЕС – из-за политики правительства Роберта Фицо, которая создала угрозы для верховенства права в стране и финансовых интересов ЕС, сообщает Aktuality.

Доклад, который вынесли на голосование, готовил немецкий евродепутат от "Зеленых" Даниэль Фройнд. Перед голосованием он заявил о широком консенсусе среди основных групп европарламентариев – ЕНП, социалистов, либералов Renew и "Зеленых".

В рамках работы над документом в Братиславу ездили мониторинговые миссии евродепутатов, в рамках которых встречались и с Фицо.

"У меня не сложилось впечатления, что он действительно пытался убедить нас во время встречи. Большую часть времени он объяснял, насколько хуже были "предшественники". Но мы приехали не для изучения истории, а посмотреть на текущую ситуацию в стране", – отметил Фройнд.

Представители оппозиционной "Прогрессивной Словакии" решили устраниться от участия в голосовании. Они объяснили, что хотя абсолютно понимают важность уважения к верховенству права, но не могут голосовать за решение, последствия которого будут болезненными для родной страны.

Подводя итог вышесказанному, решение Европарламента носит рекомендательный характер, но усиливает давление на Брюссель и Братиславу. Теперь всё зависит от Еврокомиссии и стран ЕС: процесс может затянуться, однако сам сигнал ясен — вопросы верховенства права всё чаще напрямую влияют на доступ к финансированию.