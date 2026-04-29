Google и Пентагон: cпорная сделка по Gemini вызывает волну протестов среди сотрудников

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Изображение к статье: Google и Пентагон: cпорная сделка по Gemini вызывает волну протестов среди сотрудников

Несмотря на активное недовольство сотен своих сотрудников, Google заключила соглашение с Пентагоном о доступе к ИИ-инструментам Gemini. Эта сделка вызывает острые дебаты, особенно на фоне аналогичных контрактов с OpenAI и отказа Anthropic от подобного сотрудничества.

Согласно полученным данным, это соглашение накладывает на Google обязательство по требованию правительства корректировать настройки и фильтры безопасности своих ИИ-моделей. Примечательно, что в тексте договора четко прописано: «ИИ-система не должна использоваться для массовой слежки внутри страны или в качестве автономного оружия без надлежащего контроля со стороны человека».

Однако у Google отсутствует какое-либо право контролировать или блокировать решения правительства относительно применения этого ИИ-помощника. Представители Пентагона, в свою очередь, предпочли воздержаться от комментариев по поводу данной информации.

Стоит отметить, что OpenAI уже заключила схожую сделку 27 февраля 2026 года, несмотря на то, что против нее выступили 96 сотрудников, подписавших соответствующее письмо. Это демонстрирует общую тенденцию в сотрудничестве технологических гигантов с оборонным ведомством.

В отличие от других, компания Anthropic решительно отказалась от подобного соглашения, настаивая на твердых гарантиях, что их ИИ-модель Claude не будет применяться для слежки. Важно подчеркнуть, что в тот период пункт, аналогичный нынешнему в сделке с Google, в предлагаемом договоре отсутствовал.

