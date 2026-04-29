В интервью Euronews из Боготы жены колумбийцев, уехавших на чужую войну, рассказывают, как их мужья оказались в ВСУ и что с ними случилось.

В сентябре 2025 года на линии фронта в Украине произошло неожиданное братоубийственное противостояние между... колумбийскими военными. О случившемся нашему каналу рассказали близкие колумбийских мужчин, ушедших воевать в рядах ВСУ.

Сарай Вера уже много месяцев ничего не знает о своём муже, Джоне Эдварде Вильярреале, он пропал без вести после бомбардировки. Женщина не теряет надежды на то, что супруг жив...

И это - не единичный случай. По оценкам ООН, тысячи колумбийцев в настоящее время участвуют в чужих конфликтах. Абсолютное большинство, отмечают правозащитники, идут воевать по финансовым соображениям.

"И для мужа это был вопрос денег, - подтверждает Сарай Вера. - Я знаю людей, чьи мужья и дети отправились в Россию, так как там предложили больше. Я говорила ему, чтобы не уезжал".

Она рассказала, что мужу предложили базовую зарплату в 12 миллионов колумбийских песо в месяц это около 2 800 евро - прим.), плюс бонус от НАТО в 7 миллионов. "По сравнению с тем, что он мог заработать в Колумбии, это много", - подтверждает она.

Мирея Пинеда также проводила мужа на заработки за границу. Она рассказывает, что "немногочисленные возможности трудоустройства" в Колумбии подтолкнули Пабло Пуэнтеса, к вступлению в ВСУ в качестве санитара после того, как он уехал в Польшу на должность водителя скорой помощи. "Я поеду, поработаю три месяца, шесть месяцев, а потом вернусь и мы купим дом" - с этими словами супруг отправился на другой континент.

У пары двое детей: 11-летний мальчик и 6-летняя девочка. Мария Пинеда не знает, увидят ли они отца: Пабло был взять в плен россиянами и приговорён к 28 годам тюрьмы в РФ.

Репутация колумбийских солдат

Это лишь два примера из растущего числа случаев, когда колумбийцы решают взять в руки оружие и рискуют жизнью в чужих для них конфликтах. По оценкам (источник на испанском языке) ООН,"более 10 000 колумбийцев, возможно, были завербованы в вооруженные конфликты в разных частях мира как легальными, так и нелегальными способами".

Правозащитники и наблюдатели отмечают, что отток мужчин в зоны конфликтов прежде всего связан с финансовой нестабильностью в стране. Кроме того, за рубежом колумбийцев считают хорошими солдатами. "Колумбийские солдаты ценятся как хорошие бойцы", - подтвердил Euronews Карлос Рамирес, координатор НПО La Voz De Los Que No Están, задача которой - поиск соотечественников, пропавших без вести в ходе боевых действий. По его словам, такая репутация не всегда соответствует действительности. Военная служба в Колумбии обязательна, но для вчерашних школьников, к примеру, она длится всего год. "У всех колумбийцев есть военный билет, это своего рода пропуск для выезда за границу. Но не все, у кого он есть, имеют реальный боевой опыт ", - отмечает Рамирес.

Именно такой случай произошел с Пуэнтесом, говорит Мария Пинеда: "Пабло прошел военную службу сразу после школы, ему было 18 лет. И таких юных не берут в зону реальных боевых действий. С тех пор он не брал в руки оружия".

Обманут или нет?

В истории Пуэнтесаесть еще одна характерная черта - обман. Перипетии мужчины, по словам жены, начались со "знакомого", который рассказал ему о работе водителем в Польше. Однако когда Пунэтес приехал в Польшу, выяснилось, что его там не ждали. Вскоре он увидел л объявление о поиске санитара для ВСУ...

"Тогда он отправился туда, прибыл в батальон, не помню, в какой район, где было много колумбийцев, - рассказывает женщина. Последний раз он выходил на связь 3 января 2025 года". "Позаботься о детях. Я не знаю, увидимся ли мы снова", - сказал муж.

Мария Пинеда вела самостоятельные поиски. Она подала заявления о пропаже человека в омбудсмену, в Красный Крест, министерство иностранных дел, прокуратуру и полицию. Одновременно она писала в соцсети, группы по поиску пропавших людей. 15 января на одном из российских сайтов женщина увидела фотографию, на которой Пабло был отмечен как "находящийся в плену".

Несколько дней спустя видео с телеграм-канала подтвердило это информацию. Пабло попал в плен, когда пытался укрыться в окопе противника во время наступления. В июле 2025 года его приговорили к почти 30 годам лишения свободы. "И это он, который никогда не любил сидеть на месте", - сетует жена.

В случае с Вильярреалем, подписавшим контракт с ВСУ, опираясь на гугл-переводчик, ситуация иная. Его жена признает: супруг знал, что идет на фронт."Муж знал, что идет воевать, но я думаю, что в какой-то степени и его обманули, заманили, а он и поверил", - размышляет она.