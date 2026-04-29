Власти КНР сигнализируют о смягчении запрета на экспорт, введенного в начале иранского конфликта, для защиты внутренних запасов

Китай намерен возобновить экспорт авиакеросина, бензина и дизельного топлива с мая. По данным осведомленных источников, крупные государственные нефтяные компании Китая уже подали заявки на получение экспортных разрешений. Этот шаг может значительно облегчить мировой дефицит, вызванный войной в Иране, пишет bb.lv со ссылкой на Financial Times.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и основным экспортером авиакеросина и дизельного топлива в Австралию, Японию, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш и другие страны. Согласно данным Kpler, до начала войны Китай экспортировал почти 800 000 баррелей нефтепродуктов в сутки. В апреле этот показатель сократился примерно вдвое.

Китай приходит на помощь странам Азии

Азия пострадала от нынешнего энергетического кризиса сильнее остальных регионов, так как ее НПЗ на 80% зависят от импортных поставок сырья, причем около половины этого объема приходится на Персидский залив. Китай уже согласился продать часть топлива странам региона на гуманитарной основе.

«Возобновление экспорта нефтепродуктов может существенно смягчить шоки предложения в странах Юго-Восточной Азии. Внутри Азии Китай — единственная страна, обладающая мощностями для масштабного экспорта», — отмечает Ляо На, основательница аналитической компании GL Consulting.

Она добавила, что существовавшие ранее межправительственные схемы поддержки между Китаем и этими странами вряд ли смогут полностью покрыть дефицит. Источник в международном торговом доме подтвердил, что ряду государственных НПЗ Китая уже выделены новые квоты на экспорт.

Манёвры на рынке: резервы и перераспределение нефти

Марко Дунанд, главный исполнительный директор швейцарского сырьевого трейдера Mercuria, на прошлой неделе в ходе саммита FT Commodities Global в Лозанне отметил, что китайские компании в последние две-три недели «агрессивно продавали сырую нефть», перенаправляя ранее закупленные грузы в другие страны.

По его мнению, это может быть признаком того, что китайские НПЗ получают нефть из стратегических резервов или от иранских продавцов. Также это может свидетельствовать о том, что Пекин рассчитывает на скорое открытие Ормузского пролива.

В марте Китай пополнил свои резервы на 40 млн баррелей сырой нефти, в то время как НПЗ замедлили производство примерно на 1 млн баррелей в сутки. Несмотря на рекордные запасы, накопленные до войны, Пекин по-прежнему крайне обеспокоен рисками перебоев в поставках сырья. В прошлом месяце власти также ужесточили контроль над экспортом некоторых видов удобрений.

Как Китай балансирует на рынке топлива

Иностранные аналитики и чиновники критиковали Пекин, утверждая, что торговым партнерам не давали полную информацию об экспортных ограничениях, что усугубило опасения по поводу энергоснабжения. Ранее эксперты предупреждали, что значительное изменение позиции Пекина маловероятно до тех пор, пока не возобновится полноценное судоходство через Ормузский пролив.

Тем не менее, по данным исследовательской группы Rystad, ссылающейся на статистику Vortexa, в течение апреля некоторые партии топлива все же были отправлены во Вьетнам, Малайзию и Сингапур. Эти исключения, по мнению аналитиков Rystad, могли отражать как региональный дефицит предложения, так и дипломатические соображения.

Как пишет bb.lv, возобновление экспорта топлива Китаем — это сигнал, способный заметно разрядить напряжённость на энергетическом рынке, особенно в Азии, которая сильнее других пострадала от кризиса. Дополнительные поставки могут частично компенсировать дефицит и стабилизировать цены, но полностью решить проблему они не смогут.