Налоговые органы Венгрии заблокировали переводы средств за границу, осуществленные неизвестными лицами, связанными с Анталом Роганом, одним из ближайших помощников уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом объявил будущий премьер Петер Мадьяр, заявление которого приводит Reuters, пишет bb.lv.

Мадьяр заявил в соцсетях, что налоговая служба NAV "приостановила несколько переводов, связанных с окружением Антала Рогана, на сумму в миллиарды форинтов из-за подозрения в отмывании денег". В видео Мадьяр не предоставил доказательств в подтверждение своих обвинений. Миллиарды форинтов эквивалентны миллионам долларов.

Пресс-секретарь правительства не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии от Рогана, который занимает должность министра, возглавляющего аппарат кабинета премьер-министра при Орбане.

На вопрос о заявлениях Мадьяра венгерская полиция сослалась на заявление на своем сайте, в котором говорилось о том, что продолжается расследование по подозрению в сокрытии незаконно полученных средств или других активов. В заявлении не были названы никакие подозреваемые.

Мадьяр не назвал членов окружения Рогана, о которых он говорил. Мадьяр давно выражал опасения, что союзники Орбана могут использовать свои последние недели у власти, чтобы попытаться скрыть доходы от, как он утверждает, коррупции.

Мадьяр заявил, что банковские счета "нескольких подставных лиц", связанных с уходящим в отставку правительством, также были заморожены. Он не назвал владельцев замороженных счетов и не предоставил доказательств.

В своем видео Мадьяр призвал главу налоговой службы Венгрии подать заявления в полицию о подозрительных денежных потоках и отметил, что банки должны усилить контроль своих отделов по вопросам соблюдения нормативных требований и сообщать о любой подозрительной деятельности.

"Позвольте мне сейчас предупредить, что любой – будь то государственный орган или банк – кто не будет действовать в соответствии с буквой и духом закона, будет вынужден ответить перед венгерской системой правосудия", – сказал он.

54-летний Роган был одним из ближайших помощников Орбана на протяжении всего его пребывания в должности и высокопоставленной фигурой в его партии "Фидес".

В январе 2025 года администрация Байдена ввела против него санкции из-за обвинений в коррупции, которые, по словам Вашингтона, обогатили структуры, приближенные к партии "Фидес".

В итоге - на данном этапе речь идет скорее о политически значимых обвинениях, чем о подтверждённом коррупционном деле. Отсутствие конкретных фигурантов и доказательной базы требует осторожности в оценках.

Если расследование подтвердит подозрения, это может обернуться одним из самых масштабных коррупционных дел в современной Венгрии. В противном случае — ситуация рискует остаться частью политической борьбы в преддверии смены власти.