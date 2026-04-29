Ананта Амбани, сын индийского магната Мукеша Амбани, предложил перевезти около 80 бегемотов Пабло Эскобара в свой заповедник "Вантара" в индийском штате Гуджарат, заявив, что хочет спасти животных от гибели. По его словам, если есть возможность гуманно и безопасно помочь живым существам, ею необходимо воспользоваться, пишет bb.lv со ссылкой на The Guardian.

Однако вокруг "Вантары" разгорелись споры. В заповеднике содержится свыше 150 тысяч животных, включая редкие и исчезающие виды, а критики утверждают, что часть из них могла быть получена незаконным или неэтичным способом. Также известно о возможных нарушениях правил торговли дикими животными. Некоторые оппоненты называют проект "частным зоопарком для престижа", недоступным для публики, хотя он пользуется поддержкой властей и был перезапущен при участии премьер-министра Нарендра Моди. Семья Амбани и руководство "Вантары" отвергают обвинения. Более того, расследование Верховного суда Индии в прошлом году не выявило доказательств незаконной деятельности.

Идея переселения бегемотов возникла еще в 2023 году, когда рассматривался план перевезти 60 животных из Колумбии. Но реализация столкнулась с серьезными трудностями: отлов диких бегемотов весом до двух тонн, оформление разрешений и координация между странами оказались крайне сложными задачами. Теперь Амбани заявил, что напрямую обратился к правительству Колумбии с предложением организовать "научно обоснованное и безопасное перемещение", чтобы животные получили постоянное место обитания. Он подчеркнул, что бегемоты не виноваты в условиях, в которых оказались. Перевозка такого количества животных может стоить более 4 миллионов долларов и остается сложной с точки зрения логистики.

История этих бегемотов уходит корнями во времена Пабло Эскобар, который в 1980-х привез нескольких особей из Африки в свой зоопарк на поместье Асьенда Наполес. После его гибели в 1993 году животных оставили без контроля, и со временем они размножились в бассейне реки Магдалена. Сегодня в Колумбии насчитывается более 200 бегемотов – крупнейшая популяция вне Африки. Они наносят серьезный ущерб экосистемам, уничтожают растительность и представляют угрозу для местных животных и людей. Попытки сдержать их численность, включая стерилизацию, пока не дали быстрых результатов. На фоне прогнозов о росте популяции до тысячи особей власти Колумбии недавно объявили о начале отстрела животных, что вызвало протесты защитников природы.

При этом остаются сомнения, подходит ли "Вантара" для содержания бегемотов. Эти животные не являются природными обитателями Индии, и хотя в заповеднике уже есть крупные хищники и другие виды, опыта содержания бегемотов там нет. Тем не менее Амбани настаивает, что его проект способен обеспечить животным безопасные условия и готов реализовать переселение в сотрудничестве с колумбийскими властями.

Ситуация с бегемотами Эскобара остается непростой: с одной стороны — угроза природе, с другой — попытки спасти животных. Идея перевезти их в Индию звучит как шанс, но пока не ясно, получится ли реализовать этот план и действительно ли он станет лучшим решением, задается вопросом bb.lv.