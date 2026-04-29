На пороге ядерной бездны: глава МАГАТЭ бьет тревогу 1 614

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: На пороге ядерной бездны: глава МАГАТЭ бьет тревогу

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, предупреждает: ядерная угроза достигла беспрецедентного уровня со времен холодной войны, требуя срочных мер.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на своей странице в социальной сети Х, сделал шокирующее заявление. Он подчеркнул, что угроза ядерной катастрофы достигла своего апогея, сравнимого с самыми напряженными моментами холодной войны.

По мнению Гросси, крайне важно сохранить и укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Современная ядерная сфера, как он отметил, стала значительно более нестабильной и непредсказуемой.

Угроза нарастает

В ней появилось больше участников, возросли риски, а ясности стало катастрофически меньше. Глава МАГАТЭ убежден, что предотвращение распространения ядерного оружия отвечает общим интересам всего человечества.

Именно ДНЯО остается самым мощным и эффективным многосторонним инструментом для решения этой сложнейшей задачи. «Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, и многосторонние механизмы, лежащие в основе мира и безопасности, находятся под огромным давлением», — заявил Рафаэль Гросси.

Он также подчеркнул ключевую роль режима гарантий. Этот механизм призван не допустить перевода ядерных материалов из мирного использования в военное, обеспечивая глобальную безопасность.

ДНЯО: фундамент безопасности

Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году, является краеугольным камнем международной безопасности. На сегодняшний день его участниками являются 191 государство.

Среди них — пять ядерных держав: США, Китай, Франция, Россия и Великобритания. Их приверженность договору критически важна для поддержания стабильности в мире.

Заявления главы МАГАТЭ сигнализируют о резком росте глобальных рисков в ядерной сфере. На фоне конфликтов и ослабления международных механизмов безопасность становится более хрупкой, пишет bb.lv.

