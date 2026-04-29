Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оплата за час работы в ЕС: на каком месте Латвия? 1 887

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оплата за час работы в ЕС: на каком месте Латвия?

Федеральное статистическое агентство Германии составило "рейтинг" стран ЕС по размеру оплаты труда в час.

Сегодня германские статистики обнародовали таблицу данных по почасовой оплате труда в странах Евросоюза. В таблице указаны все страны ЕС, кроме Бельгии, которая не предоставила данных.

Итак, больше всего в час получают работающие в Люксембурге - 56,80 евро! Второе место за Данией, где за час можно получить 51,70 евро. В тройку призеров входят и Нидерланды, где час труда стоит 47,90 евро.

На четвертом месте Австрия - 46,30 евро в час, а пятерку о лучших замыкает Германия - 45 евро в час.

Примечательно, что средний показатель по ЕС составляет 34,90 евро.

А как на этом фоне выглядит Латвия? Мы тоже входим в пятерку, но... с конца. Мы занимаем четвертое худшее место - за час у нас платят 16,30 евро и это,к примеру, вдвое меньше, чем в Италии.

Меньше, чем в Латвии платят в Венгрии - 15,20 евро, в Румынии - 13,60 и в Болгарии - 12 евро.

А как же наши балтийские соседи? В Литве час работы стоит 17,80, а в Эстонии - 21,10 евро.

Читайте нас также:
#Латвия #ЕС #рейтинг #Евросоюз #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео