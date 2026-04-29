Сегодня германские статистики обнародовали таблицу данных по почасовой оплате труда в странах Евросоюза. В таблице указаны все страны ЕС, кроме Бельгии, которая не предоставила данных.

Итак, больше всего в час получают работающие в Люксембурге - 56,80 евро! Второе место за Данией, где за час можно получить 51,70 евро. В тройку призеров входят и Нидерланды, где час труда стоит 47,90 евро.

На четвертом месте Австрия - 46,30 евро в час, а пятерку о лучших замыкает Германия - 45 евро в час.

Примечательно, что средний показатель по ЕС составляет 34,90 евро.

А как на этом фоне выглядит Латвия? Мы тоже входим в пятерку, но... с конца. Мы занимаем четвертое худшее место - за час у нас платят 16,30 евро и это,к примеру, вдвое меньше, чем в Италии.

Меньше, чем в Латвии платят в Венгрии - 15,20 евро, в Румынии - 13,60 и в Болгарии - 12 евро.

А как же наши балтийские соседи? В Литве час работы стоит 17,80, а в Эстонии - 21,10 евро.