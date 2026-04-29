Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Парад в Москве 9 мая в этом году пройдет с большими изменениями 5 3220

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Парад в Москве 9 мая в этом году пройдет с большими изменениями
ФОТО: Unsplash

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

В традиционном параде в Москве 9 мая 2026 года впервые за долгое время не будет участвовать военная техника, пишет DW. По Красной площади также не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале во вторник, 28 апреля, сославшись на "текущую оперативную обстановку". При этом в параде будут участвовать боевые самолеты, добавило ведомство.

О том, что парад на День Победы в Москве может пройти в "усеченном" формате, ранее сообщали, ссылаясь на свои источники, журналистка Александра Прокопенко и политолог Екатерина Шульман. Аналогичные предположения появлялись в провоенных Telegram-каналах. При этом обращалось внимание на то, что в этом году, в отличие от предыдущих, в российской столице в конце апреля не проводились репетиции парада с участием военной техники.

Между тем в российских регионах отменяют массовые мероприятия на 9 мая. Парадов не будет, в частности, в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Местные власти при этом везде сослались на соображения безопасности.

В последние месяцы Украина в ответ на удары российской армии атаковала объекты инфраструктуры в разных регионах России, включая морские порты на Балтике, через которые идет экспорт нефти, и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

В прошлом году Путин на параде говорил о войне в Украине

В 2025 году в России 9 мая отмечали 80-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. В параде тогда участвовали более 10 тысяч военных, в том числе из Северной Кореи, а также около 200 единиц боевой техники - как 80-летней давности, так и современной.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в прошлом году на параде на Красной площади, сравнил войну Советского Союза против нацистской Германии в 1941-45 годах с продолжающейся войной России против Украины.

В параде в Москве тогда приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, главы ряда бывших советских республик, а также Мьянмы, Венесуэлы и Египта и некоторых других государств. Страны-члены Евросоюза и НАТО представлял только словацкий премьер Роберт Фицо. Кроме того, торжество посетил сербский президент Александар Вучич.

Военная техника ежегодно участвует в параде 9 мая в Москве с 2008 года.

Читайте нас также:
#Украина #Москва #9 мая #безопасность #парад #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
5

Оставить комментарий

(5)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео