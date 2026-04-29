Politico охарактеризовало как "завуалированный вызов" упоминание королем Чарльзом III Украины в его выступлении перед американским Конгрессом. Это произошло в контексте западной поддержки США после трагических событий 11 сентября 2001 года. Издание подчеркивает, что монархи Великобритании традиционно выражают свои политические взгляды в зашифрованной форме, и ссылка Чарльза на 11 сентября требует особого внимания.

Король произнес: "Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, плечом к плечом". По мнению Politico, эти слова стали "тщательно направленным отпором Трампу и его союзникам в Конгрессе". Публикация добавляет, что НАТО действительно оказало помощь Америке в ее труднейший час, что противоречит недавним заявлениям президента Дональда Трампа.

Politico отмечает, что Чарльз планирует посетить мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, что делает теракты почти 25-летней давности особенно актуальными для него. Монарх пошел дальше, связав этот ключевой момент 2001 года с жизненно важной необходимостью Запада сохранять единство в поддержке Украины в условиях продолжающейся войны.

"Сегодня, — заявил Чарльз, — та же самая непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и продолжительный мир". Politico акцентирует внимание на том, что позиция британского короля кардинально отличается от взглядов Трампа. Последний постоянно критикует Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым Чарльз неоднократно встречался в частном порядке в последние годы.

Публикация дословно утверждает: "Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины – ред.) в противодействии российскому вторжению".

Ранее в своем выступлении перед Конгрессом США король Великобритании Чарльз III уже акцентировал внимание на необходимости "решительной поддержки" Украины. Это особенно важно в условиях текущей глобальной нестабильности.

27 апреля Чарльз III уже выражал свою поддержку украинскому народу на мероприятии, организованном британским послом в США. Четырехдневный визит монарха был призван подчеркнуть исторические связи между двумя давними союзниками, приуроченный к 250-й годовщине независимости США. Король Чарльз III прибыл в Соединенные Штаты, несмотря на инцидент со стрельбой, произошедший накануне в присутствии президента Трампа.

Речь Чарльза III показывает, как даже в сдержанной дипломатической форме можно обозначить четкую позицию. Его слова стали сигналом о важности единства Запада и поддержки Украины. На фоне разногласий в США это прозвучало как аккуратное, но вполне понятное послание, пишет bb.lv.