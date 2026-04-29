Politico: Король Чарльз III тонко намекнул Трампу о поддержке Украины и НАТО

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
По информации Politico, речь короля Чарльза III перед Конгрессом США содержала завуалированное послание Дональду Трампу, касающееся критически важной поддержки Украины.

Politico охарактеризовало как "завуалированный вызов" упоминание королем Чарльзом III Украины в его выступлении перед американским Конгрессом. Это произошло в контексте западной поддержки США после трагических событий 11 сентября 2001 года. Издание подчеркивает, что монархи Великобритании традиционно выражают свои политические взгляды в зашифрованной форме, и ссылка Чарльза на 11 сентября требует особого внимания.

Король произнес: "Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, плечом к плечом". По мнению Politico, эти слова стали "тщательно направленным отпором Трампу и его союзникам в Конгрессе". Публикация добавляет, что НАТО действительно оказало помощь Америке в ее труднейший час, что противоречит недавним заявлениям президента Дональда Трампа.

Politico отмечает, что Чарльз планирует посетить мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, что делает теракты почти 25-летней давности особенно актуальными для него. Монарх пошел дальше, связав этот ключевой момент 2001 года с жизненно важной необходимостью Запада сохранять единство в поддержке Украины в условиях продолжающейся войны.

"Сегодня, — заявил Чарльз, — та же самая непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и продолжительный мир". Politico акцентирует внимание на том, что позиция британского короля кардинально отличается от взглядов Трампа. Последний постоянно критикует Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым Чарльз неоднократно встречался в частном порядке в последние годы.

Публикация дословно утверждает: "Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины – ред.) в противодействии российскому вторжению".

Ранее в своем выступлении перед Конгрессом США король Великобритании Чарльз III уже акцентировал внимание на необходимости "решительной поддержки" Украины. Это особенно важно в условиях текущей глобальной нестабильности.

27 апреля Чарльз III уже выражал свою поддержку украинскому народу на мероприятии, организованном британским послом в США. Четырехдневный визит монарха был призван подчеркнуть исторические связи между двумя давними союзниками, приуроченный к 250-й годовщине независимости США. Король Чарльз III прибыл в Соединенные Штаты, несмотря на инцидент со стрельбой, произошедший накануне в присутствии президента Трампа.

Речь Чарльза III показывает, как даже в сдержанной дипломатической форме можно обозначить четкую позицию. Его слова стали сигналом о важности единства Запада и поддержки Украины. На фоне разногласий в США это прозвучало как аккуратное, но вполне понятное послание, пишет bb.lv.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

