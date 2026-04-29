Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории страны представителям разведслужб государств-противников США.

"Мы не намерены позволять, чтобы противники США размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от нас", - приводит его слова bb.lv со ссылкой на EFE.

Рубио не назвал какие-либо страны, но агентство указывает на давние исторические связи Кубы сначала с СССР, затем с Россией. В последние десятилетия Гавана также расширяет сотрудничество с Китаем в экономической и технологической сферах.

Комментируя ситуацию на Кубе, Рубио сказал: "Улучшения там могут произойти только благодаря серьезным экономическим реформам, но не с нынешними властями, которые экономически некомпетентны".

EFE напоминает, что администрация президент США Дональда Трампа с января этого года усилила давление на Кубу. В отношении Гаваны введена блокада на поставки топлива. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о необходимости смены власти на Кубе.

По мнению bb.lv, заявления Марко Рубио отражают ужесточение позиции Вашингтона в отношении Кубы и усиливающуюся геополитическую напряженность в регионе.