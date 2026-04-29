СМИ: Трамп готовит затяжную блокаду Ирана, требуя уступок

В мире
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: СМИ: Трамп готовит затяжную блокаду Ирана, требуя уступок

По информации Wall Street Journal, Президент США Дональд Трамп дал четкое указание своим помощникам разработать стратегию продолжительной блокады Ирана, стремясь вынудить Тегеран к серьезным уступкам по ядерной программе.

По информации Wall Street Journal, Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своим помощникам подготовиться к продолжительной блокаде Ирана. Это решение принято на фоне жестких требований к Тегерану относительно уступок в ядерном вопросе, как сообщает bb.lv, ссылаясь на источники издания и Times of Israel.

Усиление давления

Издание отмечает, что на недавних встречах Трамп подтвердил намерение усилить экономическое давление на Иран. Он планирует воздействовать на экспорт нефти страны, активно препятствуя судоходству в и из иранских портов.

Оценка рисков

В публикации также подчеркивается, что американский лидер считает продолжение блокады менее рискованным вариантом. По его мнению, возобновление бомбардировок или полный выход из конфликта несут гораздо большие угрозы.

Предыстория конфликта

Ранее Президент Трамп уже заявлял, что Иран стремится к тому, чтобы США "как можно скорее" открыли Ормузский пролив. Также поступали сообщения о готовности Ирана к временному соглашению по проливу.

Тегеран, возможно, согласится на это в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов, отложив при этом более сложные переговоры по ядерной программе. Однако, по данным СМИ, Трамп дал понять, что последнее предложение Ирана о прекращении конфликта вряд ли будет принято.

По мнению bb.lv, Вашингтон делает ставку на долгую игру и усиливает давление на Иран без резких военных шагов. Блокада рассматривается как способ держать ситуацию под контролем, не доводя до эскалации. При этом шансы на быстрый компромисс остаются невысокими. Конфликт, похоже, затягивается и будет развиваться постепенно.

