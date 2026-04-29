Украина готовится экспортировать оружие, поскольку производит его больше, чем требуется её вооружённым силам, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"В некоторых производственных направлениях у нас сейчас есть излишки до 50%", — сказал Зеленский в своём вечернем видеообращении.

"Экспорт украинского оружия станет реальностью. Украинская армия всегда будет иметь право на приоритетное и достаточное снабжение — она возьмёт необходимое, а оставшийся объём будет экспортирован."

Зеленский отметил, что Украина уже сотрудничает со странами Ближнего Востока, Европы и Кавказа в специальном формате взаимодействия, известном как "дроновые сделки".

"Есть также предложение нашим американским партнёрам", — добавил он.

Это сотрудничество предусматривает экспорт дронов, систем обороны и других видов вооружения и рассматривается как способ улучшения финансового положения страны.

"Условия должны быть выгодными для Украины, должен быть чёткий контроль, а доходы от экспорта должны укреплять оборону Украины. Так и будет", — сказал Зеленский.

Украина нарастила производство оружия с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.