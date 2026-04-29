Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина будет экспортировать излишки оружия - Зеленский

Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина будет экспортировать излишки оружия - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Украина готовится экспортировать оружие, поскольку производит его больше, чем требуется её вооружённым силам, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"В некоторых производственных направлениях у нас сейчас есть излишки до 50%", — сказал Зеленский в своём вечернем видеообращении.

"Экспорт украинского оружия станет реальностью. Украинская армия всегда будет иметь право на приоритетное и достаточное снабжение — она возьмёт необходимое, а оставшийся объём будет экспортирован."

Зеленский отметил, что Украина уже сотрудничает со странами Ближнего Востока, Европы и Кавказа в специальном формате взаимодействия, известном как "дроновые сделки".

"Есть также предложение нашим американским партнёрам", — добавил он.

Это сотрудничество предусматривает экспорт дронов, систем обороны и других видов вооружения и рассматривается как способ улучшения финансового положения страны.

"Условия должны быть выгодными для Украины, должен быть чёткий контроль, а доходы от экспорта должны укреплять оборону Украины. Так и будет", — сказал Зеленский.

Украина нарастила производство оружия с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Читайте нас также:
#вооружение #Украина #экспорт #оборона #дроны #армия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
3
0
0
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео