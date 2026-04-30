«32 млн человек в 160 странах окажутся в нищете»: конфликт вокруг Ирана грозит ростом бедности по всему миру

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «32 млн человек в 160 странах окажутся в нищете»: конфликт вокруг Ирана грозит ростом бедности по всему миру

Военный кризис вокруг Ирана может иметь серьёзные глобальные последствия: по оценкам ООН, миллионы людей рискуют оказаться за чертой бедности из-за роста цен на энергию и продукты питания.

Конфликт вокруг Ирана угрожает ввергнуть в нищету более 30 млн человек в 160 странах. Об этом агентству AFP заявил администратор Программы развития ООН (ПРООН) Александер Де Кроо.

«Мы провели исследование по итогам шести недель войны, и, по нашим оценкам, даже если война закончится прямо сейчас, 32 млн человек в 160 странах окажутся в нищете», - сказал он. По данным ПРООН, проблема бедности на фоне конфликта вокруг Ирана и вызванного им энергетического кризиса особенно сильно коснется стран Африки южнее Сахары, а также некоторых стран Азии, таких как Бангладеш и Камбоджа.

По оценкам программы, для предотвращения усугубления ситуации с бедностью необходимо выделение по меньшей мере $6 млрд в виде субсидий на оплату энергоносителей и продуктов питания.

Даже при скором завершении конфликта его экономические последствия уже затрагивают десятки стран. Без срочной финансовой поддержки наиболее уязвимые регионы могут столкнуться с резким ростом бедности и социальной нестабильностью, пишет bb.lv.

Читайте нас также:
#ООН #субсидии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
