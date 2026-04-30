Центральное командование ВС США запросило разрешение на отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Ирана. Это может стать первым случаем развертывания американского гиперзвукового оружия. Об этом заявляет агентство Bloomberg.

«Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии более 480 километров», — сообщил источник издания Bloomberg. В Центральном командовании ВС США считают, что система с большей дальностью действия необходима для поражения пусковых установок в глубине территории Ирана.

Каждая ракета Dark Eagle разработки Lockheed Martin Corp. стоит около 15 миллионов долларов, а всего их не более восьми. Каждая батарея будет стоить около 2,7 миллиарда долларов. Решение по запросу пока не принято.

Как пишет bb.lv, пока решение не принято, но сам запрос сигнализирует: Вашингтон ищет новые способы преодолеть ограничения дальности и усилить давление, что может привести к дальнейшей эскалации.