Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Bloomberg: США рассматривают развертывание гиперзвуковых ракет против Ирана 0 142

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Bloomberg: США рассматривают развертывание гиперзвуковых ракет против Ирана

Центральное командование ВС США запросило разрешение на отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Ирана. Это может стать первым случаем развертывания американского гиперзвукового оружия. Об этом заявляет агентство Bloomberg.

«Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных ракет, способных поражать цели на расстоянии более 480 километров», — сообщил источник издания Bloomberg. В Центральном командовании ВС США считают, что система с большей дальностью действия необходима для поражения пусковых установок в глубине территории Ирана.

Каждая ракета Dark Eagle разработки Lockheed Martin Corp. стоит около 15 миллионов долларов, а всего их не более восьми. Каждая батарея будет стоить около 2,7 миллиарда долларов. Решение по запросу пока не принято.

Как пишет bb.lv, пока решение не принято, но сам запрос сигнализирует: Вашингтон ищет новые способы преодолеть ограничения дальности и усилить давление, что может привести к дальнейшей эскалации.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео