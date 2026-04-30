CNN: Реальная цена войны с Ираном может достигать $50 млрд — оценки Пентагона занижены

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
Изображение к статье: CNN: Реальная цена войны с Ираном может достигать $50 млрд — оценки Пентагона занижены

Озвученная Пентагоном сумма в $25 млрд на войну с Ираном, по данным CNN, не отражает полной картины расходов. В неё не включены затраты на восстановление повреждённых военных баз и замену утраченного имущества, что значительно увеличивает итоговую стоимость конфликта.

По данным телеканал CNN, реальная оценка ближе к $40-50 млрд при условии учета затрат на восстановление военных объектов и замену уничтоженного имущества. Телеканал напоминает, что ответные иранские удары по региону в первые дни войны нанесли значительный ущерб как минимум девяти военным объектам США.

И.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст, выступая в среду в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса, заявил, что большая часть названных им $25 млрд была потрачена на боеприпасы. Телеканал подчеркивает, что глава Пентагона Пит Хегсет отказался уточнять, включает ли эта цифра расходы на ремонт баз.

По словам Херста, Пентагон пока не может назвать окончательную цифру по ущербу объектам за рубежом. Расходы на ремонт этих объектов не отражены в запросе бюджета Пентагона на 2027 финансовый год в размере $1,5 трлн, который предполагает увеличение финансирования военного ведомства на 42%, подчеркивает телеканал.

Согласно информации CNN, ранее Пентагон сообщал, что только за первые шесть дней войны расходы составили около $11 млрд.

Если учитывать все сопутствующие расходы, общая цена войны может вырасти почти вдвое. Это усиливает давление на оборонный бюджет США и подчёркивает, что реальные финансовые последствия военных конфликтов часто оказываются значительно выше первоначальных оценок, пишeт bb.lv.

