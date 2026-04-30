На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт на уровне 2%, ставку по основным операциям рефинансирования - на уровне 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - на уровне 2,4%.

Эти ставки действуют с 11 июня 2025 года.

В заявлении совета, опубликованном после заседания, говорится, что совет намерен проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%.

Хотя полученная информация в основном подтверждает предыдущую оценку совета относительно перспектив инфляции, риски повышения инфляции и риски снижения роста усилились, отмечает ЕЦБ.

"Военные действия на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на энергоносители, повысив инфляцию и ухудшив экономические настроения. Влияние военных действий на инфляцию и экономическую активность в среднесрочной перспективе будет определяться интенсивностью и продолжительностью шока цен на энергоносители, а также масштабом его косвенных и вторичных последствий. Чем дольше будут продолжаться военные действия и сохраняться высокие цены на энергоносители, тем сильнее будет возможное влияние на более широкую инфляцию и экономику", - говорится в заявлении.

"В начале этого периода роста цен на энергоносители инфляция в еврозоне находилась на уровне целевого показателя около 2%, а экономика в последние кварталы была устойчивой. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными, хотя краткосрочные инфляционные ожидания значительно сместились вверх", - говорится в заявлении.

Совет будет внимательно следить за ситуацией и определять соответствующую монетарную политику в соответствии с данными, принимая решение на каждом заседании. В частности, его решения по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспектив инфляции и угрожающих ей рисков, с учетом полученных экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции и силы трансмиссии монетарной политики, указывает банк.

Опубликованная в четверг экспресс-оценка статистического бюро Европейского союза "Eurostat" свидетельствует, что годовая инфляция в еврозоне в апреле выросла до 3% по сравнению с 2,6% в марте, что является самым высоким уровнем с сентября 2023 года.