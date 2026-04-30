Перемирие на 9 мая: Украина хочет понять, что стоит за предложением РФ

Дата публикации: 30.04.2026
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что Киев запросит у Вашингтона дополнительную информацию о предложенном Кремлём перемирии на 9 мая, когда в России отмечается День Победы, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Глава РФ Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выдвинул предложение о перемирии в войне с Украиной на время празднования 9 мая.

Зеленский в социальных сетях сообщил, что поручил членам своей команды получить более подробную информацию, а также подчеркнул, что Украина стремится к полному прекращению войны.

«Мы выясним, о чём именно идёт речь — о нескольких часах безопасности во время парада в Москве или о чём-то большем», — отметил Зеленский.

«Наше предложение — это долгосрочное перемирие, надёжная и гарантированная безопасность для людей и устойчивый мир. Украина готова работать для достижения этого в любом достойном и эффективном формате», — добавил он.

#Украина #Дональд Трамп #день победы #перемирие #Россия #политика
