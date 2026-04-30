Страны Европейского Союза обсуждают создание нового формата взаимодействия с Украиной, который предполагает предоставление краткосрочных привилегий вместо быстрого вступления в блок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, инициатива предусматривает расширение доступа Украины к внутреннему рынку ЕС, а также более активное участие в европейских программах и институтах. Такой подход в ЕС называют моделью "ускоренной постепенной интеграции".

Обсуждение началось после того, как страны-члены ЕС на неформальной встрече отклонили идею ускоренного вступления Украины до завершения всех необходимых реформ.

Дипломаты отмечают, что в ближайшей перспективе полноценное членство Украины в Евросоюзе считается малореалистичным, однако союзники ищут способы усилить экономическую и институциональную интеграцию уже сейчас.

Среди стран, участвующих в разработке подхода, называются Германия и Франция. При этом они поддерживают Украину, но выступают против чрезмерного ускорения процесса вступления.

Отдельно обсуждается предложение Литвы о предоставлении Украине статуса "присоединяющегося государства", который ранее применялся к странам на финальном этапе вступления в ЕС.

Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на сохранении цели полноправного членства, но приветствует практические шаги по углублению интеграции уже на текущем этапе.

Посол Украины при ЕС отметил, что Киев рассчитывает на поэтапный доступ к единому рынку, расширение участия в программах ЕС и ускорение отраслевых соглашений, которые могут дать экономический эффект до формального вступления.

Вопрос расширения ЕС остается предметом дискуссий внутри блока. Ряд стран, включая Францию, Германию, Нидерланды и Италию, осторожно относятся к идее ускоренного приема новых членов.