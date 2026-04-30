«Путину некуда отступать» 0 698

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Путину некуда отступать»

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии полагает, что война вступила в фазу "активного тупика".

Экс-командающий Национальными вооруженными силами, генерал Раймондс Граубе сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ признал, что сейчас крайне сложно делать какие-то прогнозы о сроках завершения войны на Украине, поскольку из-за войны технологий (дронов) ситуация зашла в "активный тупик".

"Это изнурительная война, война на истощение. Путину отступать некуда, и это, я уверен, начало его конца и он сам это понимает", - прокомментировал Граубе, который уверен, что по мере ухудшения экономической ситуации Путин будет вынужден думать о завершении войны.

"Конечно, мы уже списали Россию 4 или 5 раз, но было очевидно, что из-за санкций в отношении парочки банков экономика России не рухнет. Однако постепенно макроэкономическая ситуация ухудшается, экономика дает трещину и это, надеюсь, ускорит завершение войны", - предположил отставной генерал.

#Путин #санкции #Латвия #дроны #мнение эксперта
