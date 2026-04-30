В ночь на 1 мая российские ударные беспилотники попали в два жилых многоэтажных дома в Одессе, в результате чего возникли пожары.

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажке. Также имеем попадание еще в одну многоэтажку – там произошло возгорание на 11-м и 12-м уровнях. Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и объеме разрушений сейчас уточняем", - проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.