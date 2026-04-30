США предлагают другим странам присоединиться к новой международной коалиции, чтобы возобновить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Госдеп США.

"Инициатива, получившая название "Морская коалиция свободы судоходства" (Maritime Freedom Construct, MFC), была изложена в телеграмме для внутреннего пользования Госдепартамента США, направленной во вторник в посольства; в ней содержится призыв к американским дипломатам добиваться от зарубежных правительств присоединения к инициативе", - сообщает издание.

Согласно источнику, возглавляемая США новая коалиция будет обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

"Коллективные действия необходимы для демонстрации единства, решимости и наложения существенных издержек на Иран, препятствующий транзиту через пролив", - отмечается в документе.

Предполагается, что миссия будет запущена совместно Госдепом и Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Как пишет bb.lv, США пытаются сформировать широкую международную коалицию, чтобы усилить давление на Иран и обеспечить безопасность судоходства. Речь идёт не только о дипломатии, но и о координации санкций и обмене разведданными. Если инициатива получит поддержку, это может существенно изменить баланс сил в регионе и усилить контроль над стратегически важными морскими маршрутами.