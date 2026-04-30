С военной точки зрения Украина потерпела поражение от России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме вечером в среду, 29 апреля, в присуствии экипажа космического корабля "Орион", облетевшего Луну в рамках миссии NASA "Артемида-2".

На вопрос, какая война, по его мнению, завершится раньше - в Украине или в Иране, Трамп ответил: "Не знаю. Может быть, примерно в одно время. Думаю, что в военном плане Украина потерпела поражение. Вы не узнаете об этом, читая фейковые новости, но в военном плане…" Далее президент США начал перечислять: "Смотрите: у них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас под водой…Для них будет трудно совершить камбэк с ВМС. Ладно. У них есть военная авиация. Каждый из их самолетов был сбит или уничтожен".

Чей флот и авиация уничтожены: Украины или Ирана?

Этот пассаж некоторые СМИ истолковали как заявление Трампа о том, что уничтожены весь военно-морской флот и вся авиация Вооруженных сил Украины. Между тем глава Белого дома продолжил: "У них есть ракеты. Около 82% закончились. Еще у них есть дроны, и большинство из них уничтожены. Большинство заводов практически уничтожены. А у нас есть великолепное оборудование по борьбе с дронами, с лазерами и эта новая, особенная пушка, которая перебивает их в воздухе, как мух". Только после этого стало понятно, что Трамп имел в виду Иран и действия США и Израиля в войне против этой страны.

На вероятную оговорку Дональда Трампа обратило внимание и онлайн-издание The Insider, заметив: "159 кораблей, которые якобы все затоплены, ранее неоднократно использовались Трампом в отношении Ирана в контексте войны на Ближнем Востоке. У военно-морских сил Украины никогда не было такого количества боевых кораблей, поэтому и подобного тотального уничтожения флота не могло произойти".

Трамп: НАТО не выполнила просьб США по поводу Украины

Отвечая на один из последующих вопросов, Трамп заявил, что США обращались к НАТО как по поводу Украины, так и по поводу Ирана. "Мы просили НАТО помочь нам с Украиной, совсем недавно мы просили их сделать определенные вещи по вопросу Украины, мы также хотели, чтобы они сделали некоторые вещи по Ирану. По вопросу Украины они принимают большое участие, но они не сделали эти вещи так, как мы хотели бы этого", - указал Трамп.

Комментируя свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в тот же день, американский президент рассказал, что предложил Путину ввести "небольшой режим прекращения огня". "Он может это сделать. Может быть, он объявит о чем-то в этой связи (….) Я попросил его хотя бы о небольшом режиме прекращения огня. Там убивают столько людей, это так глупо!" - отметил Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Путин предложил ему помочь завершить войну в Иране. Ранее в ходе той же беседы с журналистами Трамп уточнял, что конкретно речь идет о том, что Россия хотела бы участвовать в вывозе запасов обогащенного урана из Ирана."Но я сказал ему: "Прежде чем ты будешь помогать мне, я хочу, чтобы ты закончил собственную войну", - передал он свой ответ Путину. "Думаю, он уже какое-то время назад был готов заключить сделку. Думаю, что некоторые люди сделали для него заключение сделки трудным", - добавил Трамп, не вдаваясь в детали.