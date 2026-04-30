После полетов вертолета и истребителя F-16 над стадионом во время матча «Коньяспор» – «Фенербахче» генерал-майор Мете Куш был отстранен от должности.

Четвертьфинальный матч Кубка Турции между «Коньяспором» и «Фенербахче» превратился в громкий скандал после неожиданного авиашоу прямо над стадионом.

Во время игры над ареной внезапно появились истребители F-16 Fighting Falcon и военные вертолеты, что сначала шокировало как игроков, так и болельщиков.

Как выяснилось позже, это был не случайный пролет и не учения. Инициатором «поддержки» стал генерал-майор Мете Куш, известный как страстный фанат «Коньяспора». Именно он организовал полеты авиации над стадионом, чтобы мотивировать любимую команду.

В заявлении Министерства национальной обороны по этому поводу говорится: «Сохранение и поддержание установленной дисциплины в Вооруженных силах Турции является обязательным условием. Как мы уже подчеркивали ранее, наши Вооруженные силы Турции рассматривают все события с точки зрения дисциплины и осуществляют необходимые процедуры в рамках соответствующего законодательства»

Матч завершился минимальной победой «Коньяспора» (1:0) после решающего пенальти в компенсированное время.

По данным турецких СМИ, генерала отстранили от должности и перевели в штаб ВВС в Анкаре — многие расценили это как понижение в должности.