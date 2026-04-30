Контролируемый оппозицией Сенат Бразилии в среду отклонил кандидата на пост судьи Верховного суда, выдвинутого левым президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

На закрытом голосовании Сената кандидат Лулы Жоржи Месиас получил 34 голоса «за» и 42 «против». Это первый случай за 132 года, когда кандидат на одну из 11 должностей судей Верховного суда был отклонен. Для утверждения ему требовалась поддержка 41 сенатора.

Месиас, который в настоящее время является генеральным прокурором Бразилии, играл важную роль в реализации правовой политики Лулы, в том числе в ужесточении регулирования социальных сетей.

Близкий союзник Лулы Месиас пытался заручиться поддержкой законодателей, позиционируя себя как умеренный евангельский христианин. Однако голосование по его кандидатуре фактически превратилось в референдум о правительстве и Верховном суде.

Решения Верховного суда вызывали политическую напряженность. В прошлом году суд признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в планировании переворота с целью удержания власти после поражения на президентских выборах 2022 года и приговорил его к 27 годам лишения свободы.

Репутация Верховного суда в последнее время была подорвана вскрывшимися фактами о связях нескольких судей с банкиром, обвиняемым в мошенничестве на десятки миллионов долларов США.

Лула в октябре будет баллотироваться на четвертый президентский срок, и его соперником станет сенатор Флавиу Болсонару — сын осужденного экс-президента.