Великобритания с 9-ю европейскими странами создает многонациональные морские силы для сдерживания России

Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Глава Королевского военно-морского флота Великобритании генерал Гвин Дженкинс объявил о создании объединённых военно-морских сил с девятью европейскими странами для сдерживания будущих российских угроз со стороны "открытой морской границы" на севере, сообщает bb.lv со ссылкой на авторитетное издание The Guardian.

В своей речи генерал Дженкинс отметил, что 10 стран-участниц Объединённых экспедиционных сил (JEF) подписали заявление о намерениях создать "многонациональные морские силы", которые будут действовать как "дополнение к НАТО".

В состав альянса войдут Великобритания, Нидерланды, все пять стран Северной Европы (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия ) и страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). Канада также рассматривает возможность присоединиться.

Дженкинс отметил, что несмотря на кризис, который продолжается на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остаётся закрытым из-за американо-израильской войны против Ирана, "Россия остаётся самой серьёзной угрозой для нашей безопасности".

"За последние два года количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть", – сказал командующий британским флотом, добавив, что, по его мнению, Великобритания имеет "открытую морскую границу с Россией на севере".

Новыми военно-морскими силами "при необходимости будут командовать" из британского военного штаба в Нортвуде. Они будут "созданы для немедленного вступления в бой в случае необходимости, имея реальные возможности, реальные военные планы и реальную интеграцию", – отметил Дженкинс.

По мнению bb.lv, европейские страны усиливают военно-морскую координацию на фоне растущей напряжённости и активности России в северных водах. Создание объединённых сил демонстрирует стремление действовать быстрее и гибче, дополняя возможности НАТО. В перспективе это может привести к заметному усилению военного присутствия в регионе и более жёсткому контролю за безопасностью морских границ.

