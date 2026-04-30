Согласно данным нового исследования, восемь городов на восточных берегах США подвержены высокому или очень высокому риску экстремальных наводнений, причем Нью-Йорк и Новый Орлеан сталкиваются с наибольшей опасностью.

Согласно исследованию учёных из Университета Алабамы, опубликованные в журнале Science Advances, восемь городов на восточных берегах США подвержены высокому или очень высокому риску экстремальных наводнений, причем с наибольшей опасностью сталкиваются Нью-Йорк и Новый Орлеан. В Нью-Йорке порядка 4,4 млн жителей (50 % населения) и 47 % строений находятся в зоне повышенного риска серьезного ущерба, а в Новом Орлеане эти показатели достигают 98 % населения (примерно 375 000 человек) и 99 % инфраструктуры.

В отчете также упоминаются Хьюстон, Майами, Норфолк (Вирджиния), Чарльстон (Южная Каролина), Джексонвилл (Флорида) и Мобил (Алабама). Повышенная угроза обусловлена низким расположением над уровнем моря, большой плотностью населения, плохой дренажной системой и близостью к воде.

К 2050 году прогнозируется повышение уровня моря вдоль побережья США на 0,3 метра и увеличение числа наводнений после ураганов из-за изменения климата.

Исследование показывает, что крупнейшие прибрежные города США становятся всё более уязвимыми перед климатическими рисками, пишет bb.lv. Рост уровня моря и усиление штормов могут привести к масштабным последствиям уже в ближайшие десятилетия, делая защиту инфраструктуры и адаптацию к изменениям климата критически важной задачей.