Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Восточное побережье США под угрозой: миллионы людей рискуют столкнуться с наводнениями 0 336

В мире
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Восточное побережье США под угрозой: миллионы людей рискуют столкнуться с наводнениями

Согласно данным нового исследования, восемь городов на восточных берегах США подвержены высокому или очень высокому риску экстремальных наводнений, причем Нью-Йорк и Новый Орлеан сталкиваются с наибольшей опасностью.

Согласно исследованию учёных из Университета Алабамы, опубликованные в журнале Science Advances, восемь городов на восточных берегах США подвержены высокому или очень высокому риску экстремальных наводнений, причем с наибольшей опасностью сталкиваются Нью-Йорк и Новый Орлеан. В Нью-Йорке порядка 4,4 млн жителей (50 % населения) и 47 % строений находятся в зоне повышенного риска серьезного ущерба, а в Новом Орлеане эти показатели достигают 98 % населения (примерно 375 000 человек) и 99 % инфраструктуры.

В отчете также упоминаются Хьюстон, Майами, Норфолк (Вирджиния), Чарльстон (Южная Каролина), Джексонвилл (Флорида) и Мобил (Алабама). Повышенная угроза обусловлена низким расположением над уровнем моря, большой плотностью населения, плохой дренажной системой и близостью к воде.

К 2050 году прогнозируется повышение уровня моря вдоль побережья США на 0,3 метра и увеличение числа наводнений после ураганов из-за изменения климата.

Исследование показывает, что крупнейшие прибрежные города США становятся всё более уязвимыми перед климатическими рисками, пишет bb.lv. Рост уровня моря и усиление штормов могут привести к масштабным последствиям уже в ближайшие десятилетия, делая защиту инфраструктуры и адаптацию к изменениям климата критически важной задачей.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео