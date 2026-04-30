Военная операция против Ирана нанесла ощутимый удар по репутации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет британский журналист Мартин Джей в своей авторской статье для Strategic Culture (SC).

«Настоящая ошибка, последствия которой будут преследовать Трампа (…) на протяжении многих лет, заключается в том, что Иран был доведен до точки, из которой он уже не видит смысла возвращаться: конфликт дал Ирану практический опыт и раскрыл много военных преимуществ, которые ранее существовали лишь в теории», сказано в публикации.

Как отмечает ее автор, Иран извлек серьезные уроки из произошедшего и заметно укрепил свою систему обороны. В результате этого Тегеран стал менее склонен к компромиссам.

Мартин Джей также подчеркнул, что для Дональда Трампа крайне важно добиться соглашения с Ираном, поскольку США столкнулись с рядом серьезных трудностей в ходе противостояния с Ираном.

«Это особенно трудно с учетом того, что нынешняя ситуация, в которой оказался американский лидер, стала прямым следствием его решения выйти из сделки СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. — Прим. ред.) в 2018 году — соглашения, которое Иран соблюдал (…). Это классический пример „выстрела себе в обе ноги“», подытожил обозреватель.

По мнению автора статьи, конфликт не ослабил, а наоборот укрепил Иран, сделав его более жёстким и менее готовым к компромиссам. В этих условиях Вашингтону будет сложнее вернуться к дипломатии.