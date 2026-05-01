Израиль передал ОАЭ передовую лазерную систему ПВО для защиты от атак Ирана - FT

Дата публикации: 01.05.2026
Израиль в экстренном порядке передал Объединённым Арабским Эмиратам современные системы вооружения, включая лазерную установку Iron Beam и средства обнаружения дронов, чтобы помочь отразить угрозу со стороны Ирана.

Израиль в спешке передал Объединённым Арабским Эмиратам высокотехнологичные системы вооружения, в частности передовую лазерную установку Iron Beam, чтобы помочь монархии защититься от массированного удара иранских ракет и беспилотников, пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомлённые о процессе передачи и развёртывания.

По словам источников, Израиль в спешке передал ОАЭ систему наблюдения Spectro, которая помогает обнаруживать дроны типа "Шахед" на расстоянии до 20 километров. Кроме того, Эмираты получили одну из версий лазерной системы противовоздушной обороны Iron Beam ("Железный луч").

В Эмиратах также развернули и другие системы вооружения, для обслуживания которых направили "значительный израильский военный контингент".

Израиль также делился важными разведывательными данными в режиме реального времени о подготовке Ирана к запуску ракет.

С начала войны на Ближнем Востоке Иран выпустил по ОАЭ более 500 баллистических ракет и 2 тысячи беспилотников. Подавляющее большинство целей было перехвачено благодаря тому, что ОАЭ развернули на своей территории многочисленные системы ПВО, в частности израильского производства, сообщает FT.

Оперативная передача вооружений и координация действий свидетельствуют о заметном углублении военного сотрудничества между Израилем и ОАЭ на фоне региональной напряжённости, пишет bb.lv. При этом эффективность уже развёрнутых систем ПВО показывает, что Эмираты делают ставку на технологическое превосходство в противодействии ракетным и беспилотным угрозам, однако дальнейшее развитие конфликта остаётся ключевым фактором риска.

