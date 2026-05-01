Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МИД Молдовы резко отреагировало на заявления посла РФ о «защите» Приднестровья

В мире
Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Глава МИД Молдова Михаил Попшой резко отреагировал на заявления российского дипломата о возможном применении «всех доступных средств» для защиты граждан в Приднестровье. По его словам, подобная риторика является частью гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой назвал такие высказывания частью гибридной войны против страны и призвав дипломата сосредоточиться на своей работе, сообщает NewsMaker.

Российский дипломат пригрозил, что Москва может использовать "все доступные средства" для защиты своих граждан в непризнанном приднестровском регионе в случае силового сценария урегулирования конфликта.

По словам министра иностранных дел Молдовы, подобные заявления являются ни чем иным, как попыткой дестабилизации ситуации внутри страны.

"Эти попытки дестабилизировать ситуацию являются частью механизма гибридной войны, которая продолжается уже несколько лет", – подчеркнул он.

Глава МИД также прямо обратился к российскому дипломату, заявив, что ему стоит "сосредоточиться на дипломатической деятельности", а не делать политические заявления, выходящие за рамки его полномочий.

При этом Попшой напомнил, что именно Россия нарушает суверенитет страны. Он указал, что российские войска остаются на территории Молдовы уже более 30 лет, несмотря на международные обязательства.

"Не молдавские войска находятся на территории Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются на территории Молдовы", – заявил министр.

Кишинёв настаивает, что именно Москва нарушает суверенитет республики, указывая на присутствие российских войск на её территории на протяжении более 30 лет. Обострение риторики вокруг Приднестровья усиливает напряжённость в регионе, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дипломатических шагов сторон и международной реакции, пишет bb.lv

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
2
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС
В мире
Изображение к статье: Что видят во сне птицы?
В мире животных
Изображение к статье: В Южной Корее введен запрет на разведение ротвейлеров без разрешения властей
В мире животных
Изображение к статье: Закрыто на ремонт: на каких улицах Риги этим летом ожидаются пробки Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Он представлялся сотрудником Latvenergo: полиция ищет жертв мошенника
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео