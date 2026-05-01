Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой назвал такие высказывания частью гибридной войны против страны и призвав дипломата сосредоточиться на своей работе, сообщает NewsMaker.

Российский дипломат пригрозил, что Москва может использовать "все доступные средства" для защиты своих граждан в непризнанном приднестровском регионе в случае силового сценария урегулирования конфликта.

"Эти попытки дестабилизировать ситуацию являются частью механизма гибридной войны, которая продолжается уже несколько лет", – подчеркнул он.

Глава МИД также прямо обратился к российскому дипломату, заявив, что ему стоит "сосредоточиться на дипломатической деятельности", а не делать политические заявления, выходящие за рамки его полномочий.

При этом Попшой напомнил, что именно Россия нарушает суверенитет страны. Он указал, что российские войска остаются на территории Молдовы уже более 30 лет, несмотря на международные обязательства.

"Не молдавские войска находятся на территории Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются на территории Молдовы", – заявил министр.

Кишинёв настаивает, что именно Москва нарушает суверенитет республики, указывая на присутствие российских войск на её территории на протяжении более 30 лет. Обострение риторики вокруг Приднестровья усиливает напряжённость в регионе, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дипломатических шагов сторон и международной реакции, пишет bb.lv